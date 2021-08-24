24. 08. 2021
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Вітання Прем’єр-міністра України з нагоди 30-річчя Незалежності України

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Тридцять років тому сталася історична подія – було ухвалено Акт проголошення Незалежності України. Це стало точкою відліку новітньої історії України. Незалежної, суверенної, демократичної.

Сьогодні Україна продовжує відстоювати свою незалежність. Герої-захисники зі зброєю в руках боронять суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Незалежність – це результат сили духу, боротьби та незламної віри у майбутнє українського народу. Незалежність – це щоденна праця на благо держави – лікарі, освітяни, спортсмени, військові, державники, науковці – всі по-своєму змінюють, підтримують, рятують, розвивають Україну щодня.

Незалежність – це свідомість і небайдужість кожного з нас. Відповідальність перед державою та українськими громадянами сьогодні і завжди!

Вітаю зі святом шановні українці!

Слава Україні!

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