Вітання Прем’єр-міністра України з нагоди 30-річчя Незалежності України

Тридцять років тому сталася історична подія – було ухвалено Акт проголошення Незалежності України. Це стало точкою відліку новітньої історії України. Незалежної, суверенної, демократичної.

Сьогодні Україна продовжує відстоювати свою незалежність. Герої-захисники зі зброєю в руках боронять суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Незалежність – це результат сили духу, боротьби та незламної віри у майбутнє українського народу. Незалежність – це щоденна праця на благо держави – лікарі, освітяни, спортсмени, військові, державники, науковці – всі по-своєму змінюють, підтримують, рятують, розвивають Україну щодня.

Незалежність – це свідомість і небайдужість кожного з нас. Відповідальність перед державою та українськими громадянами сьогодні і завжди!

Вітаю зі святом шановні українці!

Слава Україні!