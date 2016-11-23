Прем'єр-міністр попередив представників фармацевтичних компаній про відповідальність за завищення цін на лікарські засоби з 1 січня 2017 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попередив представників фармацевтичних компаній про відповідальність за завищення цін на лікарські засоби з 1 січня 2017 року. Про це Голова Уряду заявив під час зустрічі з представниками фармацевтичних компаній у вівторок.

"Хотів би застерегти від того, щоб у нас почали створюватися штучні дефіцити ліків або щось інше. Такі випадки були, я про них знаю, і думаю, що вони точно не принесуть користі жодному ініціатору таких кроків. Якщо ми будемо відчувати, що хтось з присутніх на ринку – а я переконаний у тому, що усі, більшість підійде до цього добросовісно – намагається створювати штучний дефіцит ліків або несумлінно виконувати рішення, або завищувати ціни, у нас не буде іншого виходу – ми будемо визначати ціль і іншого виходу, як досягти цієї цілі у нас не буде. Принцип буде такий: бачу ціль, не бачу перешкод", – підкреслив Прем’єр-міністр.

"Я зроблю все можливе і неможливе, щоби домогтися вирішення цього питання – щоби в Україні було справедливе ціноутворення на ліки, щоби була відповідна якість, щоби ми провели закупівлі ліків за чесними, конкурентними цінами, щоби ми вчасно доставили ці ліки у лікарні. Усі державні структури будуть направлені на те, щоби досягти цієї мети", – заявив Володимир Гройсман.

Голова Уряду закликав представників фармацевтичних компаній до партнерського діалогу, "в якому люди, безпосередньо українські громадяни, відчують ці зміни на власному житті, власному гаманці, що їм треба буде витрачати принаймні менше. Це наше з вами спільне завдання", – наголосив він.

"Для нас дуже важливо, щоб ми дійшли до кінцевої мети: ціна - якість мають бути прийнятні для українських громадян. За це ми будемо боротися, і у нас немає іншого виходу, як перемагати", – наголосив він.

Прем’єр-міністр зауважив, що з перших днів роботи Уряд визначив своїм пріоритетом вирішення проблеми доступності ліків в Україні та підвищення їх якості.

Говорячи про систему ціноутворення на ліки, Голова Уряду зауважив, що багато прикладів свідчать про те, що ціни на ліки в Україні не завжди є справедливими, часом – завищені.

У цьому напрямку Уряд здійснив декілька кроків, наголосив Прем’єр-міністр. Так, в Україні було спрощено реєстрацію ліків, що виробляються і споживаються у ЄС, США, Канаді, Японії, Австралії, Швейцарії.

Маючи за мету створити систему, що не дасть можливість завищувати ціни на ліки в Україні, Уряд запровадив референтне ціноутворення. Система розпочне роботу з 1 січня 2017 року.

Також нещодавно Уряд прийняв рішення про запровадження механізму реімбурсації на ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми з 1 квітня 2017 року. На ці цілі заплановано 500 млн грн.

Уряд відданий ідеї проведенню публічних закупівель ліків через міжнародні організації. На наступний рік на це передбачено 5,9 млрд грн.

"Якщо ми подивимося на цю систему як на одне ціле, то ми маємо у 2017 році отримати добру якість ліків в Україні, справедливу ціну на ці ліки, захистити тих хронічних хворих, які не можуть придбати собі ліки і компенсувати їх вартість з Державного бюджету, і четверта позиція – це питання закупівель ліків. Фактично, це конкретні чотири кроки, які дозволяють нам чи не вперше зробити серйозний крок вперед", – підкреслив Прем’єр-міністр про ініціативи Уряду.

Володимир Гройсман зауважив, що ці рішення Уряду "не усім подобаються і не усі готові змиритися з тим, що настав час, коли все буде прозоро, без будь-яких корупційних чинників, проявів з боку влади".

У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав представників фармацевтичних компаній до розуміння, відповідально поставитися до прийнятих Урядом рішень і сприяти їх швидкій реалізації.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ