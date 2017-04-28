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Павло Розенко: Монетизовану частину економії субсидій можна буде отримати на банківську картку або через відділення «Укрпошти»

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Для отримання монетизованої частини економії субсидій до місцевого управління соціальної захисту потрібно подати заяву, у якій зазначити реквізити для перерахування коштів - номер банківського рахунку або відділення «Укрпошти». Про це в ефірі радіо «Ера» розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Довідково: Уряд Володимира Гройсмана на засідання 26 квітня ухвалив рішення про початок процесу монетизацію субсидій. Як повідомив Володимир Гройсман, це рішення торкнеться 1,5 млн родин, які зможуть отримати приблизно 700 грн в якості одноразової виплати. Це рішення передбачає грошову виплату, яка дорівнює вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

За словами Павла Розенка, до 1 червня підприємства-надавачі послуг мають сформувати списки людей, котрі мають економію відповідних енергоресурсів, і передати ці списки до управлінь соцзахисту населення.

«Від людини потрібно буде лише з 1 липня до 1 вересня подати в управління соцзахисту заяву із вказанням або банківського рахунку, або відділення «Укрпошти», куди можна перерахувати ці гроші», - сказав він.

Павло Розенко також підкреслив, що виплата коштів за економію субсидій жодним чином не вплине на розмір самої субсидії у майбутньому. «Ця виплата жодним не вплине на майбутні призначення субсидій», - запевнив він.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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