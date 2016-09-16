Ліки для онкохворих дітей будуть розвезені найближчим часом

13 вересня в Кабінеті Міністрів України пройшла нарада, під час якої знайшли рішення щодо найшвидшого отримання онкохворими дітьми ліків. Ліки будуть розвезені по регіонах найближчим часом.

В ініційованій прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом нараді взяли участь заступник міністра охорони здоров’я України Оксана Сивак, народні депутати України Ольга Богомолець та Оксана Корчинська, представники Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Служби безпеки України, ТОВ «Людмила фарм», Королівської агенції Великобританії Crown Agents, ДП «Укрвакцина» та ДП «Укрмедпостач» МОЗ України.

Під час вирішення даного питання Crown Agents та ТОВ «Людмила фарм» дійшли згоди щодо розбіжностей, які мали місце. Також було узгоджено зміну державного підприємства, яке здійснить розмитнення та розвезе лікарські засоби по регіонах.

14 вересня Міністерство охорони здоров’я надало всі необхідні документи для проведення розмитнення лікарських засобів.

Наразі ДП «Укрвакцина» перебуває на митниці і вже сьогодні перша партія лікарських засобів перейде у власність Міністерства охорони здоров’я України. Одразу буде підписаний наказ про розподіл ліків по регіонах. Найближчим часом ліки будуть у пацієнтів.

МОЗ України