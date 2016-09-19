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Уряд посилить боротьбу із бандитизмом у країні, - Володимир Гройсман

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Уряд сконцентрує зусилля на підтримці карного розшуку та боротьби із бандитизмом у країні. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "1+1" у неділю.

"Ми підтримуємо карний розшук у країні, тому що треба боротися із корупцією, треба боротися із корупціонерами, але треба боротися і з бандитизмом, з тим, хто може грабувати людей, з тим, хто може вбивати людей і калічити. Це наше завдання, з яким ми впораємося", - заявив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр зазначив, що боротьба із бандитизмом - один з пріоритетів роботи Уряду.

"Ми будемо абсолютно нетерпимі по відношенню до розбоїв, грабувань, рекету", - наголосив він

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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