Готовність ЖКГ України до опалювального сезону становить близько 50%

Готовність ЖКГ України до опалювального сезону 2016/2017 років становить близько 50%. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк 20 липня під час селекторної наради за участю центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

«За інформацією з регіонів, станом на 15 липня до опалювального сезону підготовлено 82 603 будинки, а це 51,1% від плану», - сказав він.

Загалом по Україні передбачено до опалювального сезону комплексно підготувати з видачею паспортів готовності 161 706 будинків. З них 134 063 житлових будинків комунальної власності, 20 155 житлових будинків ОСББ та ЖБК, 1 860 житлових будинків громадської (колективної) власності, 5 628 одиниць відомчого житлового фонду та 5 517 будинків обладнаних ІТП.

Також, за словами Едуарда Кругляка, триває підготовка до осінньо-зимового періоду понад 36 тисяч об’єктів соціальної сфери.

«На сьогодні вже готові 18 563 об’єкти соціальної сфери, а це 50,8% від запланованих. З них 8 645 шкіл, 6 591 дитячий садок та 3 341 лікарня», - зазначив Едуард Кругляк. Він закликав регіони приділити особливу увагу підготовці до зими шкільних закладів, оскільки до початку навчального року залишилося не так багато часу.

Щодо об’єктів теплового господарства, то за даними обласних та Київської міської державної адміністрацій вже підготовлено до роботи 11 142 котельні (53% від запланованих). Капітально відремонтовано або реконструйовано 247 котелень (46,5%), замінено 314 котлів (50,1%), капітально відремонтовано 102 котли (48,1%). Створено запасів вугілля в кількості 195 тис. тонн та 63,3 тис. тонн рідкого палива (мазуту).

До експлуатації в зимових умовах готові понад 10 873 км теплових мереж, замінено 140,8 км теплових мереж, підготовлено до роботи 2 993 центральних теплових пунктів.

Стосовно водопровідно-каналізаційного господарства: на сьогодні вже підготовлено до зими 651,1 км водопровідних (53,2%) та 222,65 км (52%) каналізаційних мереж. Понад 50% водопровідних і каналізаційних насосних станцій, очисних споруд також готові до зимового періоду.

Що стосується дорожньо-мостового господарства, за словами Едуарда Кругляка, капітально або поточно фактично відремонтовано майже 17,0 млн

«До роботи в зимовий період підготовлено понад 2,7 тис. одиниць спецтехніки, а також 1913 одиниць додаткової спецтехніки від сторонніх організацій за укладеними договорами. Заготовлено близько 73 тис. одиниць шанцевих інструментів та майже 395 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів», - зазначив він.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ