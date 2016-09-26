В Уряді пройшла нарада щодо реформ в охороні здоров'я

Прем’єр-міністр зауважив, що підхід інвестувати в охорону здоров'я більше грошей довів свою неефективність. "Питання сьогодні, на мій погляд, - не у грошах, а в організації системи охорони здоров'я таким чином, щоби ті ресурси, які ми направляємо, максимально ефективно використовувалися, щоби ми змогли забезпечити якісне надання медичної допомоги на усіх рівнях", - наголосив він.

Володимир Гройсман зауважив, що попередні спроби реформування сфери охорони здоров'я були непродуманими та відірваними від реального життя та стану галузі на місцях.

Реформа охорони здоров'я залишається важливим пріоритетом Уряду, підкреслив Прем’єр-міністр. Він повідомив, що проектом бюджету на наступний рік передбачено збільшення заробітних плат медичних працівників на майже 20%. Також наступного року Уряд прагне забезпечити максимальне наближення до повного забезпечення ліками усіх категорій громадян за усіма програмами, наголосив Володимир Гройсман.

Опрацьовані і будуть внесені найближчим часом на засіданні Уряду рішення щодо референтного ціноутворення. Також планується впровадження механізмів реімбурсації. Володимир Гройсман припустив, що це відбудеться з 1 січня 2017 року.

Крім того, Уряд продовжуватиме закупівлі ліків через міжнародні організації, що дозволяє отримати медикаменти високої якості за низькою ціною, поінформував Прем’єр-міністр учасників наради.

Керівництво Міністерства охорони здоров'я представило своє бачення реформи галузі.

Учасники наради обговорили основні положення запропонованого підходу, зокрема щодо питань зміни системи фінансування сфери охорони здоров’я, запровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби та реімбурсації, розроблення уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, принципів функціонування первинної, вторинної та третинної ланок системи охорони здоров’я, а також перспектив створення системи медичного страхування.

Міністерство охорони здоров’я оцінить існуючу інфраструктуру та можливості системи, розробить детальний, реалістичний та чіткий план запровадження змін, а також всі необхідні законодавчі документи. Рішення будуть обговорені з громадськістю та представниками обласної і місцевої влад.

“Ми хочемо створити справді зручну та ефективну систему охорони здоров'я в Україні, яка надаватиме якісні послуги і буде піклуватись про громадян. Маємо також пам'ятати, що людей лікують не стіни, а люди. Медичні працівники заслуговують на покращення умов їхньої праці. Це пріорітети наших реформ”, - зазначила в.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун.

МОЗ України