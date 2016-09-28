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Планові щеплення проти поліомієліту захистять українців від нових спалахів хвороби

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Бівалентна поліомієлітна вакцина цього тижня буде розвезена по регіонам. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я України Оксана Сивак 26 вересня під час прес-конференції на тему планових щеплень проти поліомієліту. Захід був організований спільно Національним комітетом Поліо Плюс організації РОТАРІ в Україні та ГО “Батьки за вакцинацію”.

Низький рівень охоплення щепленнями станом на 2015 рік на рівні 18,6% серед дітей до 1 року призвів до виникнення спалаху поліомієліту, який був зафіксований у Закарпатській області наприкінці серпня 2015 року. У зв’язку з цим в Україні було проведено три раунди вакцинації проти поліомієліту згідно з міжнародним досвідом та рекомендаціями. Два раунди - дітям віком від 2 місяців до 6 років (5 років, 11 місяців, 29 днів). Третій - розширений тур, із залученням дітей віком від 2 місяців до 10 років (9 років, 11 місяців, 29 днів). Охоплення за третій тур склало 81,5%.

Основним напрямом дій на сьогодні залишається продовження імунізації дітей вакциною ОПВ з метою отримання кожною дитиною віком до 6 років трьох доз ОПВ, а віком від 6 років до 10 років - однієї дози ОПВ. Потрібно підвищити рівень охоплення вакцинацією від поліомієліту, оскільки сьогодні відсоток охоплення дітей першого року життя проти цього захворювання становить 41,1%, що є недостатнім.

9 вересня в Україну надійшла перша партія бівалентної поліомієлітної оральної вакцини (ПОЛІО САБІН, виробництва ГлаксоСмітКляйн, Бельгія) у кількості 1 378 000 доз, яка до кінця цього тижня надійде у всі регіони країни на обласні склади згідно з наданими заявками.

Раніше було поставлено 414 700 доз комбінованої вакцини «ПЕНТАКСИМ», до складу якої входить інактивована поліомієлітна вакцина. Також наявна і моновакцина проти поліомієліту – інактивована вакцина, яку можна використовувати для проведення перших щеплень у дітей.

Окремо треба зазначити щодо бівалентної оральної поліомієлітної вакцини, яка вперше буде використовуватися в Україні. У зв’язку з відсутністю підтвердження циркуляції дикого штаму поліовірусу типу 2 Всесвітньою Асамблеєю Охорони Здоров’я та Глобальним Комітетом з ліквідації поліомієліту було прийнято рішення про одночасний перехід з використання тОПВ на бОПВ усіма країнами-членами ВООЗ. Цей перехід було здійснено у травні цього року всіма країнами.

Вакцина, яка надійшла в Україну, пройшла прекваліфікацію ВООЗ, є безпечною та якісною. Основний рівень охоплення, який має бути до кінця року по всім вакцинам - це 90-95%. Закупленої вакцини достатньо, щоб досягнути такого рівня по поліо. МОЗ буде активно заохочувати і проводити планову імунізацію.

МОЗ України

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