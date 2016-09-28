Показники фінансування охорони здоров’я в проекті Бюджету-2017

Міністерство охорони здоров’я опрацьовує проект Державного бюджету на 2017 р. в частині фінансування системи охорони здоров’я з парламентськими комітетами та фракціями.

Проект головного фінансового документу країни збільшує загальні видатки Державного бюджету на охорону здоров’я у порівнянні з бюджетом поточного року на 3,4 млрд грн., або на 6% (Таблиця 1). Запропоноване фінансування медицини як частка загальних видатків державного бюджету складає 7,7%.

Проект Держбюджету на наступний рік пропонує збільшити обсяг медичної субвенції для регіонів на 2,4 млрд грн або на 5,3%. Важливо, що обсяг медичної субвенції було визначено без врахування видатків на оплату комунальних послуг медичних закладів. Передбачається, що їх оплата здійснюватиметься за рахунок власних доходів місцевих бюджетів. З одного боку, залучення місцевих бюджетів до спів-фінансування медицини – це можливість збільшити фонд оплати праці, розширити закупки ліків та покращити харчування у лікарнях. З іншого боку, Міністерство охорони здоров’я вважає цей підхід ризикованим, оскільки фінансові можливості громад є дуже різними. Зростання фінансового ресурсу місцевих бюджетів у результаті успішної фіскальної децентралізації у 2015 р. сконцентроване здебільшого у містах, а також районах, що мають кращий доступ до транспортної та економічної інфраструктури. Для багатьох громад (переважно, це ізольовані сільські райони) виділення коштів на оплату комунальних послуг в медицині може виявитись складним завданням.

Аби запобігти виникненню кризових ситуацій, проект Держбюджету передбачає виділення громадам наступного року 15 млрд грн. стабілізаційної дотації для згладжування диспропорцій у їх фіскальній спроможності. Разом з тим, МОЗ України наполягає на тому, аби у середньостроковій перспективі знайти більш стійке і ефективне рішення для фінансування медичних послуг на однаковому рівні для всіх громад – адже охорона здоров’я громадян є функцією, де за центральним урядом залишається повна відповідальність за забезпечення рівного доступу кожного громадянина до гарантованого рівня допомоги. Саме над такою реформою працює сьогодні Міністерство охорони здоров’я.

В частині забезпечення громадян ліками, проект Бюджету-2017 збільшує видатки на їх закупівлі на 2 млрд. грн. або на 50,6%. При цьому зростання цих видатків очікується також у відсотках до сукупних видатків Держбюджету (з 0,6% до 0,8%) та у порівнянні з ВВП (з 0,18% до 0,23%). Найбільше зростання заплановане в закупівлях препаратів для лікування туберкульозу, які розширено в 2,4 рази або на 141% (Графік 1) та препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД (зростання в 2,3 рази або на 133%). У понад півтори рази (на 58%) збільшено видатки на закупівлі ліків для дитячої онкології.

Проблемним моментом проекту бюджету є те, що на фінансування місцевих бюджетів у 2017 р. також пропонується передати фінансування 29 закладів, що до цього перебували у підпорядкуванні МОЗ. До числа цих закладів належать диспансери та лікарні, що надають високоспеціалізовані послуги (наприклад, послуги, пов’язані з радіаційним захистом населення, розвитком телемедицини), а також санаторії, що відкривають унікальні можливості для лікування та реабілітації. МОЗ усвідомлює необхідність серйозного реформування більшості цих установ та підвищення ефективності їх роботи. Однак передача їх на місцеві бюджети видається не оптимальним рішенням: за умов належних структурних змін, ці заклади повинні бути доступними громадянам усієї країни. Наразі МОЗ України відстоює позицію щодо виділення фінансування визначених 29 закладів у наступному 2017 році.

Прес-служба МОЗ України