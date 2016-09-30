Україна приєдналася до Всесвітнього дня серця

29 вересня 2016 року Україна вкотре приєдналася до відзначення Всесвітнього дня серця. Платформа соціального партнерства Hearts.in.ua спільно з МОЗ України та соціально відповідальними партнерами запустили загальнонаціональну кампанію, девізом якої є слоган “Додай життю енергії!”.

Особлива увага цього року приділяється популяризації теми «Здорове серце на робочих місцях» (The Hearts at Work). Цьогорічна кампанія буде зосереджена на трьох компонентах: просвітницько-діагностичні заходи у вишах та на робочих місцях, розвиток персоналізованих технологій для здоров’я серця та судин, розвиток вітчизняного підприємництва у сфері здоров’я та довголіття.

Сьогодні партнери та волонтери кампанії відпрацювали моделі просвітницько-діагностичних заходів у Київському національному економічному університеті, а також на робочих місцях для працівників двох великих компаній. Надалі відпрацьовані моделі заходів будуть пропонуватися для поширення в інших вишах та на підприємствах по всій Україні.

Програма Всесвітнього дня серця для студентів та викладачів КНЕУ включала скринінг (ЕКГ, артеріальний тиск), лекцію та інтерактив щодо звільнення від куріння, тренінги щодо першої долікарської допомоги у випадку інфарктів та інсультів, консультації кардіолога, «масову зарядку».

Заступник міністра охорони здоров'я Оксана Сивак, яка відвідала запуск кампанії, наголосила: “Важливо, щоб тема профілактики серцево-судинних хвороб залишилась актуальною не лише сьогодні, а кожного дня. Кампінія, яку сьогодні ми стартуємо триватиме 100 днів і включатиме тренінги та інформування студентів та працівників підприємств”.

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Всесвітній день серця ініційовано Всесвітньою федерацією серця (World Heart Federation) у 1999 року.

Серцево-судинні захворювання – кілер номер один в світі. Вони є причиною понад 17 млн смертей і третини інвалідності. На жаль, в українському суспільстві обізнаність щодо факторів ризику є дуже низькою.

Важливо усвідомити, що 80% передчасних серцево-судинних та цереброваскулярних катастроф можна запобігти завдяки комплексній профілактиці. Основа профілактики – це зміна своєї поведінки та звичок, а також зміни у своєму оточенні, в першу чергу, у наших родинах та на робочих місцях.

МОЗ України