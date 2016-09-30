Керівництво Міністерства охорони здоров'я відзвітувало за перший місяць роботи

В.о. Міністра охорони здоров’я д-р Уляна Супрун разом із заступниками розказала про перший місяць роботи нової команди Міністерства охорони здоров’я. Подібні брифінги стануть постійною практикою.

Міжнародні закупівлі ліків. Значні зусилля та час витрачені в Міністерстві для завершення процесу закупівлі через міжнародні організації. Попри відомі проблеми, спротив та нерозуміння, такий механізм державних закупівель виправдовує себе. Ще не весь обсяг медикаментів доставлений до пацієнтів, проте, нам це вдається. "Ми провели величезну організаційну роботу для продовження закупівель 2016 року, (укладені договори, відпрацьовані процедури, складається перелік препаратів) що дозволятиме пацієнтам та лікарням отримувати препарати вчасно. Для широкого загалу ці зміни не є очевидними, проте нагадаємо, мова йде про економію мільйонів гривень, котрі спрямовуватимуться на інші потреби", - зазначила Уляна Супрун.

Додаткове фінансування. Міністерству вдалося отримати додаткове фінансування окремих програм, зокрема для лікування за кордоном, та додаткове фінансування державних закупівель ліків. «Ми очікуємо, що матимемо можливість більше пацієнтів лікувати за кордоном, коли це неможливо в Україні, а також, більша частка потреб 2017 року зможе бути задоволена. Нам також вдалося отримати додаткові кошти на субвенцію, це значить зокрема те, що ми тепер маємо сподівання зменшити заборгованість по заробітній платі медичним працівникам. З підтримкою Прем’єр-міністра та Уряду ми досягнули того, що видатки державного бюджету на охорону здоров’я на наступний рік збільшаться на 6%, порівняно з 2016 роком — а це додаткові 3,4 мільярди для потреб української медицини”, - зазначила Міністр .

Лікування за кордоном. Лише днями було отримано кошти для відправки пацієнтів на лікування за кордоном. Після рішення від 26 вересня 2016 р. 30 громадян, в яких захворювання не лікуються в Україні, отримають скерування в закордонні клініки. “13 з них - діти. Можливість оплатити пацієнтам послуги іноземних клінік з'явилася завдяки додатковим коштам, які Бюджетний комітет Верховної Ради виділив на державну програму “Лікування громадян України за кордоном”. Це відбулося за рахунок перерозподілу обсягів фінасування МОЗ Впродовж місяця МОЗ підготувало зміни до постанови щодо лікування за кордоном. Ключові зміни в порядку розгляду та відправки пацієнтів є такими: процедура потрапляння до списку спрощена, виключена можливість корупції, укладення договорів та гарантійних листів дозволятиме відправляти пацієнтів без затримок», - підкреслила Уляна Супрун.

Впродовж останнього місяця команда Міністерства постійно працює з Кабінетом Міністрів, робочі зустрічі є ледве не щоденними. Заплановані зміни торкаються всього суспільства, не лише МОЗ, тому ми із задоволенням відзначаємо конструктивну роботу з Міністерствами та Прем’єр-міністром.

МОЗ не є Міністерство в собі. Ми налагодили співпрацю з комітетом ВР, громадськими, пацієнтськими організаціями. Жодна реформа не може відбуватися в межах лише одного Міністерства. Комунікація між міністерствами, депутатським корпусом є дуже важливою, і ми також закликаємо громадськість, та медичну спільноту не бути байдужими та допомагати нам. З наступного тижня МОЗ представлятиме напрацювання в фракціях ВР, кабінеті міністрів, та інформуватиме громадськість.

Ми зацікавлені в децентралізації та збільшенні автономності медичних закладів. Був скасований наказ №33 — який прив’язував кількість персоналу лікарні до кількості ліжок в ній. Відтепер лікарня та місцеве управління охорони здоров’я найматиме необхідних фахівців відповідно до потреб громади, а не “київських” нормативів”. Це лише перший крок. МОЗ не має наказувати як організувати роботу закладу. Нас цікавить результат – пацієнти мають одужувати. Розпоряджатися коштами, організовувати роботу лікарні треба виходячи з конкретних потреб району чи міста. Так, це підвищує відповідальність кожного головного лікаря чи медичного департаменту, але ми переконані, що медичне керівництво в містах, районах, областях впорається з цим завданням, і виграє в кінцевому підсумку пацієнт.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я