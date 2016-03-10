МОЗ України: Санаторії залишити у держави, але реформувати та надати автономію

МОЗ України відстоює поновлення фінансування з державного бюджету 27 закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану допомогу та є унікальними. Серед них – 14 санаторіїв загальнодержавного значення, які обслуговують окремі категорії пацієнтів, такі як діти з ДЦП, хворі на туберкульоз різної форми та ін.

Нагадаємо, що влітку 2016 р. колишнє керівництво Міністерства охорони здоров’я вирішило передати медзаклади, підпорядковані МОЗ, на баланс місцевої влади. Це призвело до того, що в державному бюджеті на 2017 рік їх фінансування не було передбачене. Після скарг про підготовку деяких з цих закладів до продажу, нове керівництво МОЗ відкликало лист та звернулося до Уряду з проханням повернути їх у підпорядкування держави, щоб уникнути неконтрольованої приватизації або закриття.

«Ми повинні проводити реформування державних закладів, але не в такий спосіб. Місцеві бюджети не зможуть одразу їх утримувати, і заклади найбільш імовірно будуть або закриті, або виставлені на продаж. Наприклад, один з санаторіїв в місті Трускавець потребує на утримання 40 млн грн щороку. Власні доходи міста за рік – всього 68 млн. Неважко здогадатися, що станеться, коли заклад опиниться на балансі міста», - повідомив заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Паралельно планується розпочати процес реформування санаторного лікування в державних закладах з наданням цим закладам фінансової та управлінської автономії.

«Ми виступаємо за те, щоб перейти на монетизацію послуг, перейти на модель «гроші йдуть за пацієнтом», оплачуючи конкретні послуги в санаторіях. Люди повинні самі обирати санаторій для лікування або реабілітації, а ми, як держава, – оплачувати це. Такий підхід покращить конкуренцію, дасть можливість санаторіям заробляти гроші на свій розвиток та надавати путівки більшій кількості людей», - заявив Павло Ковтонюк.

Він підкреслив, що якість медичної допомоги і обслуговування в санаторіях наразі низької якості, оскільки модель утримання цих закладів – неефективна. Зарплати персоналу низькі, грошей не вистачає ні на ремонт, ні на сучасне устаткування.

Під час наради з керівниками санаторіїв, останні одностайно підтримали ідею поступової автономізації закладів. Аби цей процес не став великим фінансовим стресом, передбачено перехідний період протягом 1-2 років. За цей час має відбутись перехід від оплати «ліжок» до оплати послуг, а санаторії отримають можливість відкривати нові профілі. «Якщо можна відкрити додатковий напрямок і надавати послуги іншим людям, то таку можливість потрібно забезпечити закладам. Потрібно дати можливість санаторіям заробляти», - вважає заступник Міністра.

МОЗ України дотримується чіткої позиції: залишити санаторії у державній власності та під державним контролем, зберігаючи потужності по основному профілю, але перетворити їх на самоокупні підприємства, яким держава оплачує послуги для конкретних громадян.

Довідково

Згідно з розрахунками МОЗ України, у бюджетні на 2017 рік необхідно передбачити 576 млн 682 тис. грн на фінансування 27 закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ. Із них 313 млн 551 тис. - на 14 санаторіїв та 263 млн 130 тис. грн – на лікарні, диспансери, центри, поліклініки.

Для забезпечення діяльності 14 спеціалізованих санаторіїв потрібно 313 млн 551 тис. грн (145 млн 288 тис. грн - на зарплати, 52 млн 148 тис. грн - на комунальні послуги та енергоносії). Загальна потужність 14 санаторних закладів складає 4 145 ліжок, середня тривалість курсу лікування - 33 дні. Середня вартість курсу лікування у поточному 2016 році становить понад 8 тис. грн.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ