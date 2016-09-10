Територіальні громади, які ефективно впроваджуватимуть медичну реформу, отримають фінансову підтримку

МОЗ України підтримує пропозицію Мінфіну фінансово стимулювати територіальні громади, які на практиці першими почнуть медичну реформу. «Ми повинні створити такий механізм, щоб регіони, які йдуть швидше за інших, мали більше префефрнцій, щоб наш бюджет підганяв реформу, а не консервував наявний стан», - заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк під час громадського обговорення проекту бюджету на 2017 рік.

Він зазначив, що в документі не передбачені додаткові кошти на реформу охорони здоров’я, але бюджет на наступний рік повинен стати стимулом для перетворень у медичній сфері. Наразі МОЗ пропагує політику ефективного використання наявних коштів - на конкретні послуги для конкретного пацієнта. «Проста математика говорить про те, що 60% бюджету на охорону здоров'я витрачається на зарплати, які становлять близько 1,5-2 тис грн. на кожного лікаря. Без структурної зміни підходу бюджет завжди виконуватиме функцію навіть не «підтримки штанів», а «фігового листочка» в системі охорони здоров'я», - сказав Ковтонюк. Він зазначив, що такий стан справ неприйнятний і Україна з 2017 року розпочинає поступовий перехід до впровадження страхової моделі фінансування медичної галузі.

Нагадаємо, проектом бюджету на 2017 р. передбачено збільшення загальних видатків на охорону здоров’я на 3,4 млрд грн. (на 6%), обсягу медичної субвенції для регіонів на 2,4 млрд грн (на 5,3%), коштів на закупівлю ліків на 2 млрд грн (на 50,6%).

Прес-служба МОЗ України