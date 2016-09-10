Міністерство охорони здоров’я розпочало реформу екстреної медичної допомоги

Парамедиків навчатимуть західні фахівці, лікарі отримуватимуть індивідуальні ліцензії на практику та лікуватимуть за міжнародними протоколами — такі новації у планах МОЗ.

Про встановлення нових стандартів якості медицини в Україні розповів заступник міністра Олександр Лінчевський на щотижневому брифінгу Міністерства охорони здоров’я в Українському кризовому медіа-центрі.

На “швидку” чекає системне оновлення: екстрену меддопомогу повинні надавати належно підготовлені та сертифіковані фахівці.

“Перші хвилини до моменту надання допомоги є критичними. Відтак МОЗ подбає не лише про реформу праці бригад “швидкої”, а й відповідне навчання для пожежників та поліцейських, які зазвичай першими опиняються на місці”, — розповідає Олександр Лінчевський.

Курси розпочнуться вже найближчим часом. Зараз МОЗ розробляє короткострокові (один місяць) курси для фельдшерів за участі закордонних викладачів. На черзі системна зміна підготовки фахівців-парамедиків: МОЗ розробляє спеціальні 3-4 річні навчальні програми-бакалаврат.

На брифінгу доктор Лінчевський озвучив 8 елементів реформи екстреної медичної допомоги.

1. спеціалізовані медичні тренування для поліцейських та пожежників, які зазвичай першими прибувають на місце події, тому їм вкрай необхідно здобути базові навички з порятунку та підтримки життя до приїзду швидкої;

2. покращення роботи диспетчерської системи, яка відсіюватиме непрофільні дзвінки, забезпечуватиме миттєвий зв'язок з оператором та направлятиме на місце пригоди найближчу карету;

3. створення колл-центру - безкоштовного, конфіденційного сервісу, до якого можна подзвонити за порадою лікаря щодо здоров’я чи потрібною інформацією.

4. розширення мережі підстанцій, розташування яких має виходити з потреб пацієнта та відповідати західним нормам;

5. тренування для лікарів та фельдшерів, що вдосконалить їхні практичні навички та наблизить надання допомоги до західних медичних стандартів;

6. впровадження протоколів надання невідкладної допомоги, базованих на доказовій медицині;

7. розробка навчальних програм для фахівців з догоспітальної допомоги - парамедиків та водіїв швидкої (екстрених медичних техніків). Навчання парамедиків, відповідальних за оцінку стану пацієнта і забезпечення необхідної допомоги на місці пригоди, а також під час транспортування до лікарні, триватиме 3 роки і прирівнюватиметься до рівня бакалавра. Водій швидкої має бути повноцінним членом медичної команди, а його підготовка має тривати мінімум 3 тижні, і включати як теоретичну, так і практичну частини;

8. створення у лікарнях відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, де пацієнту надаватиметься перша допомога на госпітальному етапі.

Нова команда МОЗ на чолі з в.о. міністра доктором Уляною Супрун планує перевести українську медицину на лікування за західними стандартами. Для цього слід здійснити перехід від медицини, яка базується на авторитеті (eminent based) до медицини evidence based (яка базується на доказах).

Перший крок — це затвердження західних джерел протоколів. Українські протоколи сьогодні суперечать їм. Натомість у світі існують організації, які відслідковують зміни в науці, найкращі способи лікування і створюють керівництва для лікування кожної хвороби. “Адже у ситуації, коли пацієнт запитає, чому ви мені дали цю таблетку, лікар повинен сказати: "Тому що найкращий протокол на сьогодні, найбільш доказовий, найбільш якісний, найбільш визнаний світом, рекомендує лікувати Вас саме цією таблеткою”, - зазначає заступник Міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

МОЗ України