Міністерство охорони здоров'я долучилося до всесвітньої кампанії на підтримку невиліковно хворих дітей

З метою підтримати рух за створення ефективної системи паліативних послуг в Україні, команда МОЗ долучилася до кампанії, присвяченої Всесвітньому дню паліативної допомоги дітям.

14-15 жовтня 2016 року в рамках Всесвітнього дня дитячої паліативної допомоги проходить флеш-моб #HatsOn4CPC. Кожен небайдужий має нагоду одягнути шапку (або кепку, капелюха, панамку) на підтримку невиліковно хворих дітей та опублікувати своє фото в капелюсі на сторінці у соціальних мережах.

В Україні акція проходить під хештегом #КапелюхаНаВуха. З метою привернути уваги суспільства до проблем невиліковно хворих дітей, Міністерство охорони здоров'я долучається до флеш-мобу.

В Україні паліативної допомоги щорічно потребує 17500 дітей. За статистикою ЮНІСЕФ ця кількість ще більша - до 70 000 дітей. Переважно це діти, які мають вроджені або набуті вади та потребують паліативної допомоги з моменту народження і стільки, скільки будуть жити.

Паліативна допомога для дітей – це комплексний підхід, що дозволяє поліпшити якість життя маленького пацієнта та членів його родини, які зіштовхнулися із невиліковною недугою. Ситуація з дитячою паліативною допомогою в Україні залишається складною. “Золотий стандарт” знеболення – морфін у сиропі для дітей - до сьогодні в Україні офіційно не зареєстрований. На всю країну функціонує лише одне дитяче паліативне відділення та чотири виїзних бригади. В той час, як для покриття базових потреб невиліковно хворих дітей та їхніх родин необхідна як мінімум одна бригада на область.

Паліативна допомоги дітям – одне з пріоритетних завдань держави в рамках забезпечення прав дитини. Нещодавно експертно-технічна група МОЗ ухвалила рішення – у рамках виконання національної програми з онкології закупити першу партію морфіну в сиропній формі. Після розгляду профільними Міністерствами та Кабінетом Міністрів, препарат закуплять через міжнародні організації та розподілять по областях в межах потреб.

Міністерство охорони здоров'я сприятиме створенню ефективної системи паліативної допомоги в Україні та реєстрації дитячих форм знеболення.

МОЗ України