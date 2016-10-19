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Розпочато перший етап спільного з Бюро ВООЗ проекту щодо профілактики неінфекційних захворювань

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17 жовтня заступник Міністра охорони здоров'я доктор Олександр Лінчевський взяв участь у відкритті Тренінгу для регіональних тренерів “Основна підготовка працівників першої медичної допомоги (ПМД) щодо інтегрованого ведення випадків гіпертензії та діабету”, який проводиться у рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров'я та Бюро ВООЗ “Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров'я в Україні” за підтримки Швейцарського агенства розвитку та співробітництва.

Згідно зі статистикою, в Україні неінфекційні захворювання (НІЗ) є причиною смерті майже у 86% випадків від показника щорічної смертності. Тягар НІЗ є справжнім викликом для громадського здоров'я нашої країни, тому основною метою проекту є покращення благополуччя населення України шляхом зниження захворюваності та смертності, що пов'язані з НІЗ.

30 регіональних тренерів з семи пілотних регіонів пройдуть 3-денне навчання за програмою, розробленою національною групою експертів за технічної підтримки ВООЗ. У якості наступного кроку саме ці 30 тренерів будуть модерувати перший каскад тренінгів для працівників ПМД м. Києва щодо інтегрованого ведення випадків гіпертензії та діабету, за участі національних та міжнародних експертів.

Доктор Олександр Лінчевський наголосив на важливості проекту, оскільки отриманні в рамках тренінгів знання та навички допоможуть здійснювати профілактику, діагностику та лікування неінфекційних захворювань на якісно новому рівні.

МОЗ України

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