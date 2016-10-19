Консультація з зацікавленими сторонами та експертами на тему: «Зміна системи фінансування охорони здоров’я в Україні»

Аналітичний центр Колегіум Анни Ярославни та громадська організація Центр UA спільно з Міністерством охорони здоров’я України запрошують Вас взяти участь у консультації з зацікавленими сторонами та експертами на тему «Зміна системи фінансування охорони здоров’я в Україні».

Консультація відбудеться 20 жовтня 2016 року з 16.00 до 17.30 в Українському кризовому медіа центрі (м. Київ, вул. Хрещатик, 2).

Спікери консультації:

- Віра Нанівська, голова аналітичного центру Колегіум Анни Ярославни

- д-р Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я України

- Павло Ковтонюк, заступник міністра

Питання до обговорення для визначення позицій зацікавлених сторін:

1. Порядок виділення коштів на одного громадянина: як формується.

2. Методика розрахунку вартості медичних послуг: етап формування (з урахуванням протоколів лікування та цін на ліки).

3. Перелік послуг, які будуть отримуватися за державні кошти. Їх приблизна вартість.

4. Хто і скільки платитиме за медичні послуги і на якому рівні надання медичної допомоги (вторинний і третинний).

5. Де будуть акумулюватися кошти на медицину і хто проводитиме розрахунок за надані послуги (закупівельні агенції чи інші установи/заклади)

6. Яку роль у новому фінансовому механізмі відведено Центру ПМСД (згідно положення укладає договору з лікарями ПМСД і проводить розрахунки)?

7. Як передбачається перехід на страхову медицину з урахуванням нового фінансового механізму (які етапи переходу передбачаються)

8. Яка модель страхової медицини передбачається до впровадження та яка роль інших державних фондів

Під час консультації визначатимуться позиції зацікавлених сторін щодо мети нової policy і щодо проблем, вирішення яких вона вимагає. Очікується, що учасники консультації висловлять своє бачення важливості чи неважливості проблеми, яка виноситься на обговорення, погодяться або не погодяться із запропонованими у policy agenda рішеннями, запропонують своє рішення. Результатом консультацій зацікавлених сторін стане підготовлена Зелена книга проблем.

Визначення позицій зацікавлених сторін дозволить також прогнозувати появу соціальних ризиків під час введення нової policy, мобілізувати підтримку тих груп, які зацікавлені в проведенні реформи, та нейтралізувати спротив груп, чиї корупційні інтереси будуть порушені впровадженою реформою.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном: (097) 436-74-85 або за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (контактна особа Анастасія Воробйовська).

МОЗ України