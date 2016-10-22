Глава МОЗ розповіла про радикальні зміни, які чекають на українців у лікарнях з 1 січня

Міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю НВ розповіла, які важливі зміни чекають українську медицину з 1 січня 2017 року.

За її словами, сімейні лікарі, педіатри та терапевти почнуть підписувати контракти з пацієнтами на рік.

"Кожен лікар отримає гроші за реальну людину, яку він веде і яка уклала з ним договір", - зазначила Супрун.

Глава МОЗ підкреслила, що у громадян буде право самостійно вибирати собі лікаря і право змінити його після закінчення контракту, якщо лікар з якихось причин перестане влаштовувати пацієнта.

"У той же час лікар теж буде зацікавлений у своїй репутації і кількості пацієнтів, адже до цього буде прив'язаний його дохід", - пояснила Супрун.

Вона розповіла, що з 1 січня також почнеться реімбурсація ліків (відшкодування громадянам витрат на придбання лікарських засобів) від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і бронхіальної астми.

Супрун зазначила, що надалі медустанови так само будуть належати міським або обласним радам, але зможуть отримувати фінансування від інших джерел, наприклад, здавати приміщення в оренду, самостійно визначати, яке обладнання купувати або, можливо, краще не купувати, а взяти в оренду.

"Ідея в тому, що лікарі на місцях краще розуміють, що їм потрібно", - розповіла Супрун.

Повне інтерв'ю з Уляною Супрун читайте у свіжому номері журналу Новое Время - №39 від 21 жовтня 2016 року

http://nv.ua/ukr/ukraine/events/glava-moz-rozpovila-pro-radikalni-zmini-jaki-chekajut-na-ukrajintsiv-u-likarnjah-z-1-sichnja-248853.html