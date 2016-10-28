Оперативна інформація про епідемічну ситуацію з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні

Рівень захворюваності в епідсезон 2016–2017 років майже на 20 % перевищує минулорічні показники аналогічного періоду.

У нинішньому епідсезоні грипу та ГРВІ в Україні вже зареєстровано 472054 хворих, повідомляє Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України. За період з 3 по 23 жовтня за оперативними даними територіальних органів охорони здоров’я перехворіло 1,1 % населення (аналіз проводився без урахування даних АР Крим та м.Севастополя). Діти віком до 17 років становлять 70,1 % від загальної кількості захворілих.

За минулий звітний тиждень темп приросту захворюваності зростає як серед дорослих, так і серед дітей, проте у жодному з регіонів показники не перевищують епідемічних порогів. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 699,5, найменший – у Тернопільській областях – 220,6 на 100 тис. населення.

Всього по Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «Грип» та «Гостра респіраторна вірусна інфекція» 13873 особи (2,9 % від захворілих), з них 80,3 % становлять діти віком до 17 років.

Починаючи з 40 тижня 2016 року фахівцями вірусологічних лабораторій методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 26 зразків матеріалів від хворих на грип, позитивних результатів не визначено.

За звітний період в Україні летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано. З початку епідемічного сезону за оперативними даними вакцинація проти грипу не проводилася.

МОЗ України