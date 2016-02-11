Ми моделюємо роботу сімейних лікарів на 2017 р. в конкретних поліклініках – Павло Ковтонюк

Лікарі первинної ланки очікують алгоритму впровадження медичної реформи та чітко визначених вимог до їх роботи. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк за підсумками візиту до Кіровоградської, Дніпропетровської областей та презентації медичної реформи в регіонах. У Кропивницькому та Дніпрі відбулись зустрічі заступника міністра з віце-губернаторами, начальниками управлінь охорони здоров’я обласних та міських рад, головними лікарями (ЦРЛ, центрів ПМСД, обласних лікувально-профілактичних закладів, МСЧ), заступниками головних лікарів з економічних питань.

Презентуючи реформу Павло Ковтонюк наголосив, що мета візитів в регіони – постійно тримати контакт з практикуючими сімейними лікарями, аби реформа первинної ланки відбувалась найменш болісно. «Я приїхав обговорювати реформу не тоді, коли вже все вирішено, а на етапі підготовки. Лікарі повинні розуміти деталі, щоб ні в кого не було шоку від нововведень», - зазначив заступник міністра.

Запитання медиків з різних областей були багато в чому ідентичні, переважна більшість стосувалась практичних ситуацій. «Всі погоджуються, що потрібні зміни. Але лікарі хочуть зрозумілих орієнтирів і чітких правил гри. Вони очікують чітко визначених вимог, що саме лікар первинки повинен робити. Якщо ж він виконуватиме функції, не притаманні сімейному лікарю, це має бути передбачено окремо. Крім того, в селах навантаження на лікарів зараз в рази перевищує норму. Наприклад, в сільському районі, де мешкає 27 тис людей, працюють 7 лікарів, з яких 6 - пенсіонери. В деяких районах 1 лікар обслуговує 5-7 тис осіб. Тому встановлені нами обмеження обслуговування до 2 тис пацієнтів тимчасово потрібно застосовувати з врахуванням регіональних особливостей», - розповів Ковтонюк, додавши, що міністерство гнучко реагуватиме на подібні ситуації і передбачило перехідний період.

Павло Ковтонюк також поінформував, що за результатами діалогу з лікарями було ухвалено рішення на практиці розпочати процес підготовки медзакладів до роботи в нових умовах. «Ми збираємо дані по кожному закладу первинної допомоги по всій країні і моделюємо їх роботу на наступний рік на рівні конкретних поліклінік, а не лише на рівні макропоказників», - підкреслив Павло Ковтонюк.

МОЗ України