Професійні кадри лабораторної мережі мають бути збережені

Про це наголосила заступник міністра охорони здоров’я Оксана Сивак, відкриваючи робочу нараду керівників державних установ – лабораторних центрів МОЗ України.

«Ми маємо всі разом розробити покроковий план дій щодо розвитку служби громадського здоров’я з конкретними темами, виконавцями та термінами реалізації. Лабораторний моніторинг це лише один з, але надзвичайно важливий компонент системи громадського здоров’я. Сьогодні ми презентуємо дорожню карту запуску роботи Центру громадського здоров’я. У свою чергу, чекаємо від вас плідної дискусії, обговорення проблемних питань, порад», - сказала Оксана Сивак.

Питання, що були запропоновані до роботи:

- Узагальнення інформації щодо матеріально-ресурсної бази державних установ – лабораторних центрів МОЗ України

- Презентація дорожньої карти розвитку нової Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України», яка з 1 листопада запускається в першому короткому форматі

- Нормативно-правові аспекти організації надання платних послуг у сфері охорони здоров’я

- Кадрові питання розвитку структури ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ»

Наталія Нізова, Генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» поінформувала присутніх про початок аудиту лабораторної служби в регіонах. Так, напередодні відбулася робоча поїздка заступника Міністра охорони здоров’я України Оксани Сивак та групи експертів до Львову.

Під час візиту експертна група оглянула Львівський інститут епідеміології та гігієни МОЗ України, Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України, зустрілась з трудовими колективами Інституту та Центру, а також з керівництвом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Під час візиту та зустрічей із трудовими колективами обговорювалися питання сучасного стану та перспектив розвитку Інституту та Центру. Зокрема мова йшла про ефективність використання мікробіологічних лабораторій, що обладнані за допомогою Уряду США та можливість їх застосування іншими медичними закладами області.

«Наразі МОЗ вивчає можливість приєднання Львівського інституту епідеміології та гігієни до ЛНМУ ім. Данила Галицького», - зазначила Оксана Сивак.

Учасникам наради було запропоновано регулярне проведення робочих зустрічей для вирішення нагальних питань, які виникають у процесі вибудовування служби громадського здоров’я.

МОЗ України