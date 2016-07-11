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Доступні ліки: уряд передбачив у проекті бюджету-2017 компенсацію вартості медикаментів

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Механізм відшкодування грошей за ліки направлений на пацієнтів з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом та астмою.
У проект Державного бюджету на наступний рік уряд заклав фінансування механізму повернення коштів за ліки — реімбурсацію. Програма розпочнеться з 1 січня 2017 року та на неї передбачено 500 мільйонів гривень.

Як зауважив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, над впровадженням механізму реімбурсації працювали Міністерство охорони здоров'я, в.о. міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун та Кабінет міністрів України.

Також у проекті бюджету передбачено 150 мільйонів гривень на стимулювання створення центрів серцево-судинної хірургії по всій території України. Прем'єр-міністр наголосив на необхідності придбання ангіографічного обладнання, яке дає можливість перевіряти судини серця, вчасно діагностувати та лікувати важкі хвороби серця.

"Наше завдання зараз - по усіх територіях дати можливість доступу до такої процедури. Це буде означати, що українці будуть живі і здорові, з Божою допомогою і працею лікарів", - зауважив прем'єр-міністр.

МОЗ України

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