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Реформу медицини маємо максимально наблизити до людей, - Геннадій Зубко

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Щоб в Україні була якісна первинна медична допомога, реформа медицини має відбуватися в контексті реформи децентралізації. Тільки так медичну послугу можна наблизити до людини. Про це сьогодні заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на стратегічному міжвідомчому форумі «Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога».

«Медична послуга, як і освітня, на базовому рівні громад є найбільш затребуваною. На жаль, її якість в ОТГ є вкрай низькою. 80% медичної субвенції для ОТГ за відсутності відповідних інструментів щодо управління первинною медициною, передаються на районний рівень. Громади не мають важелів контролю за кількістю та – головне – за якістю наданих послуг. Змін не відбувається», - зауважив Геннадій Зубко.

Він наголосив, що найпершим завданнями сьогодні є формування переліку послуг базового рівня, затвердження нормативу вартості послуги, яка чітко відповідатиме кошторису, що надається державою, або може залучатися з інших джерел. «Надважливо затвердити перелік безоплатних послуг первинної медицини, якими може скористатися будь-який громадянин, об’єднати медичну послугу із соціальною. Спільно з командою МОЗ маємо побудували таку систему, яка дозволить медичній реформі максимально наблизитися до людей», - наголосив Геннадій Зубко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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