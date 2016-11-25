Як працюватиме програма "Доступні ліки" в Україні?

Публікуємо відповіді на найчастіші запитання щодо програми “Доступні ліки” в Україні, яку Міністерство охорони здоров'я впроваджує з 2017 року.

Чим обумовлений перехід до регуляції цін на лікарські засоби та механізму відшкодування вартості ліків?

Проблема доступності ліків та підвищення їх якості гостро стоїть в Україні. Понад 90% лікарських засобів в Україні купують пацієнти. Водночас суттєвою проблемою є низька купівельна спроможність населення. Нерідко пацієнти самотужки обирають ліки, що не відповідають діагнозу та не збігаються з показникам поширеності хвороб. Проект «Доступні ліки» покликаний змінити ситуацію в державі на краще.

Як здійснюватиметься регуляція цін на лікарські засоби в Україні?

У більшості розвинених країн існує практика державної регуляції цін на лікарські засоби. Це дозволяє уникнути необґрунтованого завищення цін на ліки.

Задля забезпечення доступності ліків в Україні, МОЗ встановить максимальну референтну ціну виробника лікарського засобу по 21 міжнародній мепатентованій назві (МНН або діюча речовина).

Референтну ціну на ліки в Україні буде встановлено в залежності від цін на подібний лікарський засіб по МНН у 5 сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії.

Це країни ЄС, де вже давно сформована система регулювання цін на лікарські засоби та механізм відшкодування вартості ліків. Оскільки виробникам вигідно реалізувати ліки за такою ціною в сусідніх країнах, отже так само має бути і в Україні.

Крім того, ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби зменшиться до 2-5%, а оптові та роздрібні націнки обмежаться у вигляді регресивних націнок.

МОЗ встановить максимальну регресивну роздрібну торговельну надбавку на продаж ліків на рівні 15%, яка буде зменшуватися разом з ростом ціни лікарського засобу та нараховується на референтну ціну з урахуванням всіх податків та зборів.

Як результат, чим вища ціна на лікарський засіб, тим менша буде націнка на цей препарат. Максимальна гуртова торговельна надбавка на продаж ліків складатиме 5%, що нараховується на референтну ціну з урахуванням всіх податків та зборів.

Коли буде запроваджено реферування цін на ліки?

Механізм реферування цін почне діяти з 1 січня 2017 року. Буде сформовано граничну ціну на лікарський засіб. Зі стартом закупівель через електронну систему РroZorro гранична ціна на ліки буде поступово знижуватися.

Як працює механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації)?

Механізм відшкодування вартості ліків успішно діє в багатьох країнах світу та передбачає забезпечення пацієнтів безкоштовними ліками або значною знижкою на препарати.

В Україні відшкодування вартості ліків визначатиметься Національним переліком основних лікарських засобів у 2017 році. У його склад входять, рекомендовані Всесвітньої організацією охорони здоров’я, 21 міжнародна непатентована назва (МНН або діюча речовина) для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу.

Як це діятиме на практиці?

1. Пацієнт їде до сімейного лікаря.

2. Сімейний лікар прописує рецепт по МНН, форму та дозу.

3. Пацієнт з рецептом прямує до аптеки.

4. Якщо ціна лікарського засобу в аптеці не перевищує мінімальну ціну в Україні та не перевищує встановлену МОЗ референтну ціну, пацієнт отримує лікарський засіб безоплатно (повна реімбурсація).

5. Якщо ціна лікарського засобу в аптеці перевищує мінімальну ціну в Україні, однак є нижчою чим медіанна ціна, пацієнт отримує відшкодування коштів витрачених на придбання лікарського засобу в розмірі мінімальної ціни лікарського засобу в Україні (часткова реімбурсація).

6. Якщо ціна лікарського засобу в аптеці перевищує медіанну ціну пацієнт не отримує жодного відшкодування придбання лікарського засобу (без реімбурсації).

Аптека надає місцевим владам фінансовий звіт та документальне підтвердження продажу лікарських засобів котрі підлягають відшкодуванню та отримує повернення коштів з місцевих бюджетів протягом 15 робочих днів.

У кожному аптечному закладі, що бере участь у програмі реімбурсації, обов’зково має бути наявний найдешевший генерик (найдешевший препарат) та перелік цін відшкодування.

Які категорії захворювань входять до програми реімбурсації? Чому?

Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) покриває серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Пріоритетність надано лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або ефективно лікуються на амбулаторному етапі.

Серцево-судинні хвороби складають 65% смертності населення. Лише у 2015 році зареєстровано 22,6 млн. випадків захворювань.

Цукровий діабет ІІ типу зареєстровано у 2015 році серед всього населення близько 1 млн. осіб, що у 6 разів більше, ніж цукрового діабету І типу (інсулінозалежного).

Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тис. за 2015 рік, здебільшого це діти та молодь.

Які МНН (діюча речовина) входять до програми реімбурсації?

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ:

Аміодарон (Amiodarone)

Амлодипін (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапаміл (Verapamil)

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

Спіронолактон (Spironolactone)

Фуросемід (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Еналаприл (Enalapril)

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

Карведілол (Carvedilol)

Клопідогрель (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бісопролол (Bisoprolol)

БРОНХІАЛЬНА АСТМА:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонід (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ:

Метформін (Metformin)

Гліклазид (Gliclazide)

Коли запрацює механізм відшкодування вартості ліків?

Механізм відшкодування вартості ліків, яких потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму почне діяти з 1 квітня 2017 року.

Де можна буде отримати актуальну інформацію щодо референтних цін?

На офіційному сайті у відкритому доступі буде наявна інформація про:

- актуальні референтні ціни (ціни виробника), максимальні оптові та максимальні роздрібні ціни на лікарській засіб по кожному з 21 МНН;

- актуальні найнижчі ціни на лікарській засіб за МНН в Україні та медіанну ціну (ціна між найнижчою ціною лікарського засобу на ринку України та встановленою МОЗ референтною ціною на лікарський засіб).

МОЗ України