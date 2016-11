МОЗ України застерігає лікарів щодо неприпустимості поліпрагмазії в лікуванні ГРВІ та грипу у дітей

Міністерство охорони здоров'я України стурбоване поширеною практикою надмірного та необґрунтованого призначення безрецептурних ліків для симптоматичного лікування неускладнених ГРВІ у дітей.

Спираючись на сучасні доказові клінічні настанови, протоколи та рекомендації (The National Institute for Health and Care Excellence (www.nice.org.uk), Аmerican academy family practice (www.aafp.org), Аmerican academy of pediatrics (www.aap.org), Cochran library (www.cochranelibrary.com), Medscape (www.medscape.com), UpToDate (www.uptodate.com), Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov), World Health Organisation (www.who.int) та ін.), МОЗ просить взяти до відома:

Застосування груп препаратів при ГРВІ:

Антибіотики – Не рекомендовані.

Противірусні препарати – Не рекомендовані (крім озельтамівіру та занамівіру за показаннями).

“Імуномодулятори” – Не рекомендовані. Можуть бути шкідливі.

Інтерферони – Не рекомендовані. Ефективність співрозмірна з плацебо.

Антигістаміни – Не рекомендовані. Ефективність при лікуванні ГРВІ не доведена.

«Сиропи від кашлю» – Не рекомендовані. Можуть бути шкідливі у дітей до 4 років.

«Комбіновані ліки від застуди» – Заборонені дітям молодшого віку. Полегшують симптоми у дорослих.

Вітаміни – Не рекомендовані.Ефективність не доведена.

Рослині препарати – Ефективність не доведена.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує лікарям проводити роз'яснювальну роботу з медичним персоналом та пацієнтами щодо неефективності використання цих груп препаратів у дітей та потенційної шкоди самолікування. А також здійснювати широку просвітню роботу серед населення про заходи профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.