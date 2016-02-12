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МОЗ впроваджує зміни до складу військових аптечок відповідно до стандартів НАТО

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Україна буде членом НАТО. І один з важливих кроків на цьому шляху – впровадження натівських стандартів до складу індивідуальних військових аптечок та наплічників медичного санітара і санінструктора.
Натівська аптечка базована на найкращих досягненнях тактичної медицини. Склад індивідуальної аптечки, склад аптечки військового медика є науково обґрунтованим, і випробуваний не одним боєм. Вміст натівських аптечок постійно переглядається і доповнюється сучасними та ефективними засобами та препаратами.

Міністерство охорони здоров'я не бачить причин, чому медична допомога українському бійцю повинна відрізнятися від допомоги натівському солдату.

Врахувавши міжнародні стандарти та бойовий досвід у зоні проведення АТО ми розробили зміни до Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в складі військових аптечок та наплічників медичного санітара і санінструктора.

Міністерство охорони здоров'я України не має сумнівів у погодженні Наказу усіма зацікавленими сторонами без зволікань, особливо наполягаємо на якнайшвидшому погоджені Наказу Міністерством оборони України.

Чекаємо погодження від Міністерства оборони України.

Текст проекту наказу за посиланням.

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