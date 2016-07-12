Оперативна інформація про грип та ГРВІ в Україні

У 5 областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги.

Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» інформує про захворюваність на грип та ГРВІ в Україні за період з 28 листопада по 6 грудня.

На грип та ГРВІ за звітний тиждень захворіло 229448 осіб, з них 69,5 % - діти віком до 17 років. Сумарний показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України на 13,3 % більший за показник минулого тижня.

Найвищий показник захворюваності на 100 тис населення зареєстровано у Київській, найнижчий – у Закарпатській областях.

У 5 областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги. Епідемічний поріг захворюваності, властивий для цього періоду, перевищено у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Чернівецькій областях, а також у столиці.

На звітному тижні темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років зріс на 10,6 % та 19,5 % відповідно. Серед дітей, які захворіли на грип та ГРВІ, більше хворіють діти шкільного віку.

Більшій кількості пацієнтів знадобилася медична допомога в умовах стаціонару. Питома вага госпіталізованих серед осіб, які звернулися за медичною допомогою, перевищує минулі показники на 15,1 %.

На 48 тижні 2016 року зареєстрований та підтверджений методом полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР) летальний випадок від грипу в Сумській області. Постраждалий чоловік 52 років належав до групи ризику - хворів на діабет.

Фахівці лабораторних центрів МОЗ України за минулий тиждень провели 458 досліджень зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії. З них у 26,9 % випадках отримані позитивні результати. У структурі виявлених респіраторних вірусів цим методом, як і раніше, домінують віруси парагрипу. У порівнянні з попереднім тижнем частка вірусів типу А збільшилася втричі.

З початку епідемічного сезону фахівцями вірусологічних лабораторій МОЗ України методом ПЛР досліджено 426 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ. У 30 % визначені РНК вірусів грипу типу А.

У цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 81,3 % випадків.

Протягом звітного тижня у 9 областях при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусів грипу типу А.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 45346 осіб. Імунобіологічні препарати для проведення щеплень закуповувались переважно за власні кошти та кошти місцевих бюджетів.

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Інформація про вакцини від грипу за посиланням

МОЗ України