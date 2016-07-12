Павло Розенко обговорив із керівництвом Глобального фонду питання підготовки Україною Стратегії сталої відповіді на епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у рамках участі у тридцять дев'ятому засіданні Координаційної ради Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) провів зустріч із Марком Дайблом, виконавчим директором Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

«Участь Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Надзвичайного плану Президента США із боротьби зі СНІДом (PEPFAR), а також передача механізму державних закупівель міжнародним організаціям дозволили у 2015-2016 роках не допустити дефіциту препаратів для антиретровірусної терапії та переривання лікування», - сказав Павло Розенко під час зустрічі.

За словами Віце-прем’єр-міністра, з метою забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року в умовах поступового переходу з 2017 року від донорського фінансування до фінансування за рахунок бюджетних коштів МОЗ України за участі національних та міжнародних партнерів розробило відповідну Стратегію сталої відповіді на епідемії та План заходів з її реалізації. Метою Стратегії є посилення спроможності держави ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для подолання епідемій ВІЛ-інфекції/СНІДу та/або туберкульозу без переривання чи погіршення якості цих заходів в умовах поступового переходу з 2017 року від донорського фінансування (переважно за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) до бюджетного.

«Зазначена Стратегія та План заходів наразі опрацьовуються в центральних органах виконавчої влади, та найближчим часом буде подана на розгляд і затвердження Уряду», - зазначив Павло Розенко.

Він також поінформував, що з 2016 року під його головуванням відновлено роботу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. «Національна рада – це координаційний механізм країни, завдяки якому Уряд посилює системи управління та координації національної відповіді на епідемії як на державному, так і регіональному рівнях у тісній співпраці з громадськими інституціями, науковими установами та міжнародними організаціями», - зауважив він.

Як відомо, Національна рада як консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, який також виконує і функцію Національного координатора з виконання програм Глобального фонду, реалізує важливі завдання. Головні з них: сприяння узгодженій діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, представників бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації державної політики протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; забезпечення раціонального та ефективного використання коштів, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та виділених з державного бюджету та донорських джерел.

Раніше відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра Павла Розенка з виконавчим директором програми ЮНЕЙДС, заступником Генерального секретаря ООН Мішелем Сідібе, який відзначив значні успіхи України у боротьби з поширенням епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ