В Україну прибули перші поставки ліків, закуплені за кошти бюджету 2016 року

В Україну поставили першу партію ліків для пацієнтів, хворих на рідкісне генетичне захворювання мукополісахаридоз, закуплених за кошти державного бюджету 2016 року через міжнародну організацію ПРООН.

Договори на закупівлю ліків за програмами 2016 року вже підписали й з двома іншими організаціями - ЮНІСЕФ та Crown Agents. Розпочалася підготовка переговорного процесу щодо закупівлі ліків за кошти держбюджету 2017 року.

Станом на 8 грудня 2016 року за кошти держбюджету 2015 року міжнародні організації поставили в Україну вже 94% від загальної кількості замовлених лікарських засобів, засобів імунопрофілактики та медичних виробів.

У 2016 році 5 мільйонів українців змогли вакцинуватися від дифтерії та правця і ще 1,7 мільйонів отримати вакцинацію для профілактики гепатиту В завдяки співпраці з міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ. Наприкінці грудня ЮНІСЕФ поставить ще понад 900 тисяч доз вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи.

Закупівлі через ЮНІСЕФ заощадили понад 3 млн доларів США, що дозволить поставити ще більше вакцин в Україну. В Україні вперше за багато років буде сформовано 25%-й запас вакцин, відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Завдяки співпраці МОЗ з ПРООН в Україну до кінця грудня 74 тисяч українців зможуть отримати додатково вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту та захворювань, спричинених Haemophilus типу b.

Міжнародна організація Crown Agents поставила 95% лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання. Зараз триває поставка ще трьох препаратів та матеріалів до системи автоматичного збору компонентів крові.

Crown Agents поставила також 99% препаратів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих дорослого віку. А також розвезли в регіони додаткову партію життєво необхідного для хворих на мієлоїдний лейкоз препарат нілотиніб.

ЮНІСЕФ на 99.8% виконала зобов’язання щодо поставок АРВ препаратів. Триває додаткова поставка ЮНІСЕФ АРВ препаратів з використанням наявного балансу економії, а також дозамовлено додаткові препарати. Ліки для орфанних пацієнтів поставили та розвезли по регіонах на 100%.

Діти, які хворіють на гепатити, отримали ліки на 99,74%, згідно із замовленням. Дорослі пацієнти з тим ж недугом отримали 96,87% від кількості препарату, що було закуплено міжнародною організацією. На сьогодні маємо баланс незаконтрактованих коштів з боку ПРООН по даному напрямку у розмірі 110 тисяч доларів США. На цю суму МОЗ погодив додаткову закупівлю препаратів.

Враховуючи ефективність закупівель через міжнародні організації за кошти держбюджету 2015 року, Міністерство охорони здоров’я підписало договори на закупівлю ліків та медичних виробів за кошти держбюджету 2016 року.

Протягом листопада 2016 року Міністерство підписало договори з міжнародним дитячим фондом ООН в Україні, Програмою розвитку ООН та Crown Agents. Загалом протягом серпня-листопада 2016 року нова команда МОЗ підготувала всю необхідну документацію та провела роботу, яку мали робити ще від початку січня.

23 листопада Уряд ухвалив рішення для проведення заключного етапу укладення угод з міжнародними організаціями щодо закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на 2016 рік. Найближчим часом буде укладено відповідні угоди з міжнародними організаціями і етап укладання договорів буде повністю завершено.

Більше деталей щодо ліків, закуплених за кошти бюджету 2015 року, у таблиці.

МОЗ України