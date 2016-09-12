Будівництво дороги Одеса-Рені буде завершено, - Прем'єр-міністр

Будівництво дороги Одеса-Рені визначено як один з пріоритетних проектів у 2017 році. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді України у п'ятницю.

"Ми розпочали у цьому році масштабне будівництво дороги Одеса-Рені, ми його завершимо, - зауважив Глава Уряду. - Ми зробимо це як один з пріоритетних проектів на 2017 рік. У рамках 2017 року ми будемо продовжувати будівництво дороги Одеса-Рені".

Уряд цього року зробив усе можливе, щоб забезпечити фінансування дорожніх робіт на Одеса-Рені, зауважив Прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що уже проведені необхідні закупівлі і придбані 78 вагових комплексів для перевірки вантажівок. Вони будуть встановлені на магістралях країни, "щоб важковаговики не знищували" дороги .

"Зробити, відновити дороги - це добре, але треба ще їх правильно, належно експлуатувати, щоб вони служили людям багато десятирічь", - наголосив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр зауважив, що профільний Віце-прем’єр-міністр тримає на контролі питання будівництва дороги Одеса-Рені.

"Це питання - в полі нашого зору. Ми і далі будемо проводжувати будівництво цієї дороги. Ніяких проблем в цьому немає, - зауважив він. - Якби наш Уряд не фокусувався на цій дорозі і не розпочав її будівництво, то вона б до сьогоднішнього дня не була б ніяким чином відновлена".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ