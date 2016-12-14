Оперативна інформація про епідемічну ситуацію з грипу та гострої респіраторно вірусної інфекції

За період з 5 по 11 грудня захворіло більше 300 тис. осіб. Показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги в 11 областях України та місті Києві.

Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» подає аналіз захворюваності на грип та ГРВІ в Україні за період з 5 по 11 грудня (49 тиждень).

За оперативними даними територіальних органів системи охорони здоров’я за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіла 300411 особа, з них 67 % - діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 30,9 % більший за попередній. Найвищий показник зареєстровано в Чернівецькій, найменший – у Закарпатській областях.

У 11 областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги. У Чернівецькій області зареєстровано перевищення показників у 2,4 рази, в Полтавській – вдвічі, у Дніпропетровській – у 1,7 рази.

На звітному тижні темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 15,5 % та 26,2 % відповідно. Це відбулося за рахунок значної активності епідемічного процесу у Чернівецькій,

Тернопільській та Полтавських областях.

На 32,5 % збільшилась кількість хворих, які звернулися за медичною допомогою і потребували госпіталізації.

Для підтвердження діагнозу «Грип» фахівці лабораторних центрів МОЗ України протягом звітного періоду провели 495 досліджень зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії. З них у 38 % випадків отримані позитивні результати. У структурі виявлених респіраторних вірусів виявлених цим методом, як і раніше, домінують віруси парагрипу.

Починаючи з 40 тижня 2016 року фахівцями вірусологічних лабораторій методом полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР) досліджено 662 зразки біологічних матеріалів від хворих на грип, в 38,1 % визначені РНК вірусів грипу типу А.

На 49 тижні 2016 року зареєстрований та підтверджений методом ПЛР летальний випадок від грипу в Дніпропетровській області. Хворий у віці 60 років належав до групи ризику, страждав на ішемічну хворобу серця.

Загалом з початку епідемічного сезону (03.10 – 11.12.2016) в Україні зареєстровано 1845274 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, перехворіло 4,3 % населення (аналіз проводився без урахування даних АР Крим та м. Севастополя).

МОЗ України