МОЗ України наполягає: при перших симптомах ГРВІ, грипу - звертайтесь до лікаря!

14 грудня в Українському кризовому медіа центрі відбувся брифінг “Епідемічна ситуація захворюваності на грип та ГРВІ:оперативна інформація”.

“Міністерство охорони здоров'я України будує нову країну. Медицина в цій країні, є базованою на доказах. Кожне захворювання українця буде лікуватися так само, як і європейця чи американця. Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій має спиратися на докази та наявні найкращі світові наукові досягнення”. Про це сьогодні під час брифінгу заступник Міністра доктор Олександр Лінчевський.

За оперативною інформацією, у період з 5 по 11 грудня показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги в 11 областях України та місті Києві. У порівняні з попереднім тижнем показники зросли на 30,9 % - повідомила Тетяна Дихановська, завідувач ДП "Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України".

Головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка закцентував увагу на питаннях профілактики та лікуванні ГРВІ. Нагадуємо, МОЗ України розіслало інформаційний лист до структурних підрозділів щодо традиційних підходів лікування, які за даними сучасної медицини є неефективними та не мають застосовуватися при лікуванні неускладнених ГРВІ у дітей.

Наполегливо рекомендуємо не займатися самолікуванням, і обов'язково звертатися до лікаря.

Оперативна інформація про епідемічну ситуацію з грипу та гострої респіраторно вірусної інфекції тут

МОЗ України