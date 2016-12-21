Оперативна інформація про епідемічну ситуацію з грипу та гострої респіраторно вірусної інфекції

У 17 областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги.

Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» подає аналіз захворюваності на грип та ГРВІ в Україні за період з 12 по 18 грудня.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 377004 особи, з них 64,5 % – діти до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ перевищує аналогічний за минулий тиждень на 25,5 %.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в столиці, найменший – у Закарпатській області.

У 17 областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги.

На звітному тижні темп приросту хворих серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 17,9 % та 20,8 % відповідно. Значне збільшення захворюваності спостерігається в Івано-Франківській та Херсонській областях.

Серед дітей найбільше хворих шкільного віку. Питома вага госпіталізованих серед пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою, на 40,8 % більше минулого тижня. Найчастіше медичної допомоги в умовах стаціонару потребували діти до 4 років.

На 50 тижні 2016 року зареєстровані та підтверджені методом полімеразної ланцюгової реакції 2 летальні випадки від грипу в Дніпропетровській та Львівській областях.

РНК вірусів грипу при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів визначено вже у 14 областях.

Для підтвердження діагнозу «Грип» фахівці лабораторних центрів МОЗ України використовують кілька методів. Зокрема, за минулий тиждень досліджено 669 зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії. З них у 32,2 % випадків отримані позитивні результати. У структурі виявлених респіраторних вірусів цим методом домінують віруси грипу А.

Від початку епідемічного сезону фахівцями вірусологічних лабораторій МОЗ України методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 1126 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, у 39,3 % визначені РНК вірусів грипу типу А.

У цьому сезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 64,9 %.

За даними Центру грипу та ГРВІ з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 72663 особи.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

Вакцинація від грипу є рекомендованою та не входить до календаря обов’язкових щеплень. Вакцину закуповують приватні структури та розподіляють до аптек, враховуючи попит попередніх років.

МОЗ України