На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» МОЗ України розробило та погодило з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказ МОЗ України від 29.12.2016 № 1423 «Про затвердження Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін», який подали на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Відповідно до вимог вищевказаного наказу ДП «Державний експертний центр МОЗ України» здійснило попередній розрахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».

МОЗ України пропонує для ознайомлення проект Реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, який набуде чинності після державної реєстрації Міністерством юстиції України наказу МОЗ України від 29.12.2016 № 1423 «Про затвердження Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін» та офіційного його оприлюднення.

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