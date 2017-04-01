Медична реформа у 2017 році відбуватиметься поетапно

Протягом першого півріччя медична галузь працюватиме в штатному режимі, а переважна більшість підготовчої роботи відбуватиметься на рівні МОЗ України, уряду, парламенту та регіональних управлінь охорони здоров’я, громад та медичних закладів.
Зокрема, підготовка галузі до впровадження реформи в першому півріччі 2017 р. передбачає:
1. Доопрацювання нормативної бази щодо реформування, зокрема, двох законів та низки наказів МОЗ;
2. Адаптація міжнародних протоколів лікування для первинної ланки;
3. Формування гарантованого переліку послуг (у зв’язку зі збільшенням видатків бюджету на медицину у 2017 р. середня вартість обслуговування пацієнта на первинці буде переглянута у бік збільшення);
4. Затвердження на рівні уряду складу та меж госпітальних округів;
5. Впровадження у лютому 2017 р. референтного ціноутворення;
6. Впровадження реімбурсації ліків з квітня 2017 р.;
7. Розробка та впровадження першого компоненту електронної охорони здоров’я – реєстру пацієнтів, лікарів, медичних закладів.
Наразі МОЗ України підготував календарний план впровадження реформи на 2017 р. Після його затвердження Урядом покроковий план буде оприлюднено для широкого загалу.
МОЗ України