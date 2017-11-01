Розгорнута відповідь щодо ситуації, яка склалася навколо Інституту серця МОЗ України

Міністерство охорони здоров’я відкрите до обговорення будь-яких питань із керівництвом підпорядкованих нам державних установ. Однак оскільки у випадку з Інститутом серця було обрано шлях публічного скандалу та маніпуляцій, наша відповідь також буде публічною, аби проінформувати якомога ширший загал щодо суті конфлікту.

Вважаємо за потрібне надати розгорнуту відповідь щодо усіх звинувачень, озвучених директором Інституту серця Борисом Тодуровим протягом минулого тижня.

ЗАКУПІВЛІ ЗА НАПРЯМОМ СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Закупівлі за державні кошти 2016 року за напрямком "серцево-судинні захворювання" вперше здійснюватимуться через міжнародну організацію, а не міністерство, як це робили раніше.

Нова команда МОЗ протягом вересня-жовтня 2016 року змінила номенклатури та технічні завдання за напрямком ССЗ у сторону збільшення позицій, які дозволять українським лікарям провести більше типів оперативних втручань для ширшого кола пацієнтів та закупити більше стентів з економією (до прикладу, за бюджет 2015 – 7 179 стентів, за бюджет 2016 – 10 638 стентів).

12 грудня 2016 міністерство підписало остаточний договір з британською королівською агенцією Crown Agents, відповідальною за закупівлі за даним напрямком, на суму 357,2 млн грн. Уже 28 грудня 2016 року оголосили перший тендер. Станом на 06 січня 2017 Crown Agents оголосило всі тендери по цьому напрямку.

Більше інформації та відповідей щодо закупівель за кошти бюджету 2015-2016 років Ви можете знайти за посиланням: https://goo.gl/t0VpyT

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ІНСТИТУТУ СЕРЦЯ

Всього за кошти 2015 року централізовано для всіх областей України закупили 7179 стентів. У зв’язку із гальмуванням процесу закупівель у 2015-му, доставку препаратів та медичних засобів, закуплених за кошти бюджету 2015 року, здійснили протягом 2016 року.

У 2016-му Інститут серця отримав 950 стентів, що становить 100% від квоти для Інституту (наказ №13 від 13.01.2016), а також додатково ще 413 стентів за перерозподілами. Всього протягом 2016 року Інститут серця отримав 1363 стенти. Вкотре підкреслюємо, що ці 1363 стенти, які закупили коштом державного бюджету, мали встановлювати БЕЗКОШТОВНО.

У період з грудня 2015 по листопад 2016 року відповідно до заявок для Інституту серця розподілили та перерозподілили медикаментів та медичних виробів на загальну суму понад 44 млн грн. За бюджетом 2016 на ССЗ для Інституту виділили кошти обсягом 50 млн грн при загальній сумі для всіх регіонів України – 357,2 млн грн.

У державному бюджеті на 2017 рік Інституту серця передбачили 141,6 млн грн на медикаменти (у тому числі 10 млн додаткових цільових коштів, виділених бюджетним комітетом Верховної Ради України) та додаткові 40 млн грн на придбання обладнання (зважаючи на той факт, що керівництво Інституту у серпні 2016 листом до керівництва МОЗ просило про додаткові 16 млн).

“БЛОКУВАННЯ” РОБОТИ ІНСТИТУТУ СЕРЦЯ

Офіційні листи від директора Інституту Бориса Тодурова з проханням погодити відкриття філій у Донецькій та Луганській областях надійшли до МОЗ України 05.10.2016 року та 07.10.2016 року відповідно, та наступного робочого дня їх надали на опрацювання Медичному департаменту МОЗ.

Зазначені листи не містили жодної інформації про обґрунтовані фінансові розрахунки, реальні потреби та про погодження відповідно до законодавства з органами місцевого самоврядування на розміщення підрозділів Інституту у відповідних областях.

МОЗ України підтримує розвиток і підвищення доступності кардіохірургічної допомоги населенню усієї країни, зокрема Донецької та Луганської областей, шляхом створення відповідних закладів охорони здоров’я, які відповідно до Концепції децентралізації в Україні перебуватимуть в підпорядкуванні відповідних обласних державних адміністрацій.

Щоб забезпечити доступність медичних послуг для пацієнтів, у тому числі, спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги, виділяють спеціальну медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам.

Більше того, міністерство не відмовляло Інституту серця у програмі механічного серця, про що свідчать листи від 01.09.2016 на Інститут серця (№ 10.2-13/10/1964-16/22726) та Кабінет міністрів України (№ 10.2-09/10/1964-16/22725).

ФІЛІЯ ІНСТИТУТУ СЕРЦЯ У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ

Попри відсутність погодження на відкриття філії у Луганській області 26.12.2016 на офіційному сайті Інституту серця з’явилася новина про відкриття філії у Сєвєродонецьку, яку пізніше прибрали з сайту. Якщо цей факт підтвердиться -– йдеться про пряме порушення статуту Інституту серця.

У випадку проведення коронарографії та стентування у цій «філії» Інституту серця оплатау за ці послуги перераховуєютьться з місцевих бюджетів на рахунки до ТОВ "Альфа-медика" у розмірі понад 49 тис. гривень за одну процедуру. Скан документу: https://goo.gl/tSNmXr

Водночас реальна вартість даної послуги за "Формулою розрахунку витрат для забезпечення лікування 1-го хворого" при закупівлях 2015 року становила від 10 до 17 тисяч гривень залежно від типу стенту.

Приватна клініка "Альфа медика" зареєстрована за адресою Київ, вул. Братиславська 5-А. За цією ж адресою знаходиться ДУ “Інститут серця МОЗ України”.

Вищевказана інформація буде передана у відповідні правоохоронні органи для проведення перевірки.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ІНСТИТУТУ

Також звертаємо Вашу увагу на ситуацію, що склалася з акредитацією Інституту серця.

У нашому попередньому релізі ми вже писали, що атака на міністерство розпочалася кілька днів після того, як Головна акредитаційна комісія МОЗ України прийняла рішення про проведення акредитації ДУ “Інститут серця”.

Підкреслюємо, що рішення про проведення акредитації виникало з встановлених законодавством часових норм.

Коротка хронологія:

- 26 грудня 2013 Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

- 21 вересня 2015 Інститут Серця подав пакет документів до Головної акредитаційної комісії МОЗ України.

- 23 листопада 2015 зазначений заклад був поінформований про виявлені деякі недоліки у документах.

- Рік по тому, 24 листопада 2016, Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» з урахуванням зауважень повторно подала пакет документів до Головної акредитаційної комісії МОЗ України.

- 29 грудня 2016 Головна акредитаційна комісія МОЗ України прийняла рішення провести акредитацію Державної установи “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України” протягом січня 2017 року.

Нагадуємо, що потужна хвиля критики щодо діяльності Міністерства охорони здоров’я розпочалася саме 01 січня 2017.

Повну інформацію щодо ситуації навколо ліцензування Інституту серця Ви знайдете за посиланням: https://goo.gl/RduRb7

МОЗ України