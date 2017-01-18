Прем'єр-міністр: Нікому не дозволю повертати старі схеми у систему охорони здоров'я

Дискусії навколо роботи Міністерства охорони здоров'я мають бути спрямовані на викорінення корупції з системи охорони здоров'я, а не повернення старих схем до Міністерства та сфери охорони здоров'я. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів у середу.

"Сьогодні є багато дискусій навколо роботи Міністерства охорони здоров'я. У цих дискусіях, я глибоко переконаний, треба знаходити порозуміння, яке дасть можливість лікарям відчути відношення до себе і пацієнтам, які звертаються до лікарень, що лікарні стали більш забезпеченими, що система змінюється таким чином, що вона є доброзичливою до пацієнта, а не намагатися через дискусії повернути Міністерство охорони здоров'я у минуле, в якому панувала тільки корупція і жага до наживи. Як Прем'єр-міністр країни і як людина я не можу з цим погодитися. Я нікому не дозволю повертати старі схеми у систему охорони здоров'я", - підкреслив Глава Уряду.

Прем'єр-міністр наголосив, що нова команда Міністерства охорони здоров'я на чолі з виконуючою обов'язки Міністра Уляною Супрун є чесною і некорумпованою. "Це усім нам дає з вами шанс вивести систему з того стану, де вона традиційно знаходиться", - зазначив він.

"Якщо хтось боровся за Міністерство охорони здоров'я, то боролися не за охорону здоров'я, а за те, щоб "сісти на потоки" у системі охорони здоров'я: на закупівлі ліків через посередницькі приватні компанії в Україні, через закупівлю обладнання у посередницьких приватних компаніях, через механізми розподілу, що кому дати, а кому ні", - зазначив він.

Як наслідок, сьогодні в країні немає якісної системи профілактики захворювань, а українці хворіють більше і живуть менше, ніж громадяни сусідніх країнах ЄС.

"Правильна політика у сфері охорони здоров'я, некорумпована, дасть можливість вивести систему охорони здоров'я зі стану коми, в якому вона знаходиться не один рік. Тому наше найголовніше завдання - подолати будь-які корупційні схеми у цій сфері", - наголосив Глава Уряду.

У цьому контексті Володимир Гройсман висловив переконання, що запровадження минулим Урядом у 2015 році системи закупівель ліків через міжнародні організації було абсолютно виправданим і некорупційним кроком.

"Завдання у нас сьогодні полягає у тому, щоб придбати якомога якісніші і дешевші ліки, збільшити їхню кількість і передати на місця в лікарні для того, щоб допомогти кожному українцю, який хворіє", - наголосив він. Якщо залишити стару корумповану систему закупівель ліків, то 20-30% коштів "розповзалося би по кишеням" корупціонерів і ділків, які мали відношення до цього фармацевтичного розподілу, зауважив Глава Уряду.

Прем'єр-міністр закликає усіх, хто вболіває за систему охорони здоров'я, об'єднатися навколо досягнення результату щодо реформування системи охорони здоров'я та подолання корупції у сфері.

"Я би хотів усіх, хто вболіває за охорону здоров'я, стати на сторону справи, результату і захисту системи від тотальної корупції. Вважаю, що усі ці завдання мають нас об'єднувати, а люди мають відчути, що система змінюється, - заявив Володимир Гройсман. - Нам потрібно зробити все для того, щоби і лікар був задоволений від своєї роботи, і людина, яка звертається до лікаря, була задоволена рівнем надання медичної допомоги. А той, хто потребує соціальної підтримки, має отримати її від держави у вигляді ліків, безкоштовної системи охорони здоров'я там, де держава може це зробити ефективно".

На переконання Володимира Гройсмана, ті, хто критикують роботу Уряду, можливо, мають добрі наміри. У цьому контексті Прем'єр-міністр закликав Міністерство охорони здоров'я скомунікувати з цими людьми і спільно обговорити існуючі розбіжності.

Він зауважив, що Уряд поставив перед собою низку завдань на 2017 рік у сфері медицини.

"Я хочу домогтися, щоб в Україні були чесні ціни на ліки. Це завдання, яке стоїть перед МОЗом. Друга позиція: я хочу домогтися, щоб з 1 квітня 2017 року хронічні хворі, які потребують постійної підтримки медикаментів, отримували ці медикаменти безкоштовно. Ми такі кошти заклали, такий механізм буде запущений з 1 квітня 2017 року", - наголосив Володимир Гройсман.

Також передбачено 150 млн грн на створення центрів серцево-судинної хірургії по усій країні.

Улітку 2017 року буде закінчено та відкрито новий корпус національної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ».

Серед завдань на поточний рік – забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що була підвищена на 30%, та продовження відкритої закупівлі ліків у міжнародних організаціях, що дає можливість закуповувати ліки без посередництва у виробників за чесними цінами.

Крім того, в Україні потрібно створити систему державного медичного страхування, переконаний Прем'єр-міністр.

"От що нам потрібно сьогодні. От навколо чого я би хотів, щоби ми концентрувалися, - підкреслив Глава Уряду. - Просив би усіх з розумінням поставитися до того, що я не вмію ходити назад – вмію ходити тільки вперед. І команда Уряду і Міністерства охорони здоров'я теж має йти тільки вперед, розуміючи ті важливі висловлювання, які можуть бути і з медичного середовища. Це абсолютно є нормально".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ