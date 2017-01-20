Міжнародні організації нададуть допомогу регіонам, які першими запустять медичну реформу

Як наголосила в.о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун, головна мета проекту – допомога впровадженню реформ на регіональному рівні та протидія корупції під час закупівель медпрепаратів та виробів медичного призначення.

«Цей проект буде реалізовано в Львівській, Полтавській областях, і сподіваємось, його позитивний досвід буде поширено по всій Україні. Співпраця з регіонами – це частина програми з децентралізації, яку ми підтримуємо, і ми хочемо заохотити ті області, які є лідерами та найбільше роблять в темі реформування. Є два компоненти проекту: технічна допомога з метою імплементації реформ в регіонах та протидія корупції», – наголосила доктор Супрун.

У свою чергу заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк нагадав, що МОЗ працює з міжнародними організаціями по багатьох напрямках, і нинішній проект важливий в контексті реалізації проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який передбачає використання позики у розмірі 214,73 млн дол. США. «Цього року відбуватиметься активна фаза реалізації проекту Світового банку в регіонах, де заплановано багато закупівель. Дуже важливим запитом з боку суспільства є відсутність корупції і прозорість тендерів. Ми попросили колег реалізувати сучасну систему запобігання корупції і побудови прозорості під час закупівель», – розповів заступник Міністра.

Павло Ковтонюк додав, що тепер контроль здійснюватиметься не на етапі перевірок після проведення закупівель, а шляхом побудови процесів, які початково унеможливлять корупцію.

Про деталі проекту поінформували Сату Кахконен, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, Хольтер Тауш, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні та Фон Жао, керівник програм у галузі людського розвитку Світового банку у справах України, Білорусі, Молдови.

Довідково

Тривалість проекту: 2017-2020 рр.

Регіони: Полтавська обл., Львівська обл. та інші регіони, визначені МОЗ України

Установа, яка впроваджує: Світовий банк (команда фахівців з питань охорони здоров’я Представництва Світового банку в Україні) спільно з МОЗ та обраними областями.

Фінансування з трастового фонду (грант): Швейцарське Бюро співробітництва.

Бюджет: 2 600 000 швейцарських франків.

Проект складається із 2 компонентів:

Технічна допомога обраним регіонам у впровадженні пріоритетних напрямів реформи охорони здоров’я та допомога Уряду в ухваленні рішень на основі регіонального досвіду;

Підвищення інституційної спроможності з метою поліпшення управління та боротьби з корупцією в секторі охорони здоров'я, моніторингу закупівель та фінансової діяльності проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ