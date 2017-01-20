Чесні закупівлі ліків мають стати нормою в Україні

Закупівлі ліків в Україні тривалий час були однією з найбільш корумпованих і закритих сфер. Йдеться не просто про корупцію, а про злочини. Кожен замовний тендер за завищеними цінами – означає менше ліків для пацієнтів, які їх потребують. Ці схеми мають стати частиною минулого.

Наші цінності – прозорість та відкритість. Наша мета – надати доступ до якісних ліків кожному українцеві. Ми переконані, що кожна гривня з податків, які платять українці, має використовуватися ефективно та прозоро.

Ця філософія лежить у основі змін, які ми запроваджуємо у сфері медицини: проведення прозорих закупівель, здешевлення ліків, відшкодування найнеобхідніших ліків, гарантування доступу українців до якісних медичних послуг, включаючи сучасну реабілітацію.

Проведення закупівель через міжнародні організації нівелює корупційні ризики та робить процес прозорим. Як результат, кожна гривня з бюджету йде за призначенням – на закупівлю ліків, а не осідає в кишенях хабарників.

Основою причиною смертності в Україні та світі є серцево-судинні захворювання, зокрема інфаркт міокарду. Їх профілактика та лікування є одним із пріоритетів Уряду на 2017 рік.

За бюджетні кошти 2015 року міністерство закупило 7 179 стентів. А за бюджетні кошти 2016 року міжнародні організації закуплять 10 638 стентів. Чесне проведення тендеру має стати нормою в нашій країні, а не винятком.

Ми вдосконалили процес закупівель, що дозволяє нам купувати більше якісних ліків та препаратів за менші кошти. Близько 40% переможців тендерів були нові постачальники та виробники ліків.

МОЗ докладає зусиль, аби пацієнт з інфарктом міокарду мав можливість своєчасно та безкоштовно отримати сучасну невідкладну допомогу, включно з ангіографією та стентуванням.

Вже розроблені проекти наказів та постанов для створення мережі комунальних реперфузійних закладів. Для закупівлі ангіографічного обладнання у бюджеті 2017 року закладено 150 млн грн. додаткової субвенції для місцевих бюджетів за ініціативою прем’єр-міністра та Уряду.

Українці повинні мати доступ до якісних медичних послуг. Для цього ми змінюємо систему.

Розгорнута відповідь щодо ситуації, яка склалася навколо Інституту серця МОЗ України: http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170111_a.html

МОЗ України