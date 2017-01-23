Спільна заява Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів щодо відправлення хворих на лікування за кордон

Життя українців є найвищою цінністю для держави. Розуміючи, що існує ряд обставин, за якими деякі громадяни не в змозі самостійно оплатити дороговартісне лікування за кордоном, держава виділяє кошти для відправлення пацієнтів за кордон.

У Міністерстві охорони здоров’я працює спеціальна Комісія, котра відповідає за прийом документів, ведення обліку та визначення списку пацієнтів, на лікування яких будуть виділятися кошти.

Зазвичай гроші на лікування за кордоном перераховувалися МОЗ рівними траншами тричі на рік, що означає, що ми відправляли групи пацієнтів також тричі на рік не відповідно до їх стану, а до надходження коштів.

Ми звернулися до наших колег з Міністерства фінансів з проханням змінити цю систему і перерахувати усі кошти на початку року, для того, щоб хворих можна було відправляти відразу ж після прийняття рішення Комісією. Міністерство фінансів поставилося з розумінням до нашого прохання та надало згоду перерахувати кошти за весь рік протягом першого кварталу. Завдяки цьому, уже до кінця березня ми матимемо усю річну суму для відправлення хворих за кордон. Це означає, що пацієнти зможуть виїхати на лікування саме тоді, коли вони цього потребують.

У ці хвилини медичний департамент МОЗ проводить екстренне засідання. Завданням є підготувати всі необхідні документи та погодження, а саме: уточнити списки пацієнтів на відправлення, з’ясувати стан пацієнтів у списку, зв’язатися з лікуючими лікарями, місцевими управліннями і департаментами охорони здоров’я для вирішення усіх формальних питань. Ми намагаємося не втратити жодного дня, щоб уже в понеділок Комісія могла прийняті усі потрібні рішення та підписати документи, які дозволять нам скористатися перерахованими коштами.

Також у понеділок планується зустріч представників міністерства охорони здоров’я та міністерства фінансів, які тримають дане питання на контролі, а також для того, щоб обговорити ідею створення Резервного фонду для відправки пацієнтів за кордон, що дозволило б нам швидко реагувати у ситуаціях з пацієнтами у критичному стані.

Міністерство охорони здоров’я та міністерство фінансів працюють спільно та злагоджено для того, щоб забезпечити підтримку та допомогу держави для тих, хто її критично потребує.