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Звіт щодо відповідності процедури державної реєстрації лікарських засобів в Україні законодавству та стандартам ЄС

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Задля удосконалення та адаптації законодавства України до права ЄС у сфері реєстрації та обігу лікарських засобів Міністерство охорони здоров'я України залучило до співпраці консультантів Європейського Союзу, запровадивши Проект Європейського Банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Це забезпечило технічне співробітництво з МОЗ України з метою отримання консультацій міжнародних експертів в частині нормативного удосконалення в фармацевтичному секторі, в тому числі процесу реєстрації лікарських засобів.

Відповідно до технічного завдання та за результатами проведеної роботи міжнародні експерти Європейського регіонального бюро ВООЗ, а також експерти, які вивчали систему реєстрації лікарських засобів в Україні за підтримки ЄБРР, підготовлали фінальний Звіт щодо відповідності процедури державної реєстрації лікарських засобів в Україні законодавству та стандартам ЄС, у якому виклали чіткі та деталізовані пропозиції щодо поліпшення процедури реєстрації лікарських засобів з точки зору оперативності, об’єктивності та прозорості.

Завантажити звіт українською: https://goo.gl/1ExZXz

Завантажити звіт англійською: https://goo.gl/y2jUOM

МОЗ України

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