Володимир Гройсман: Я буду боротися за те, щоби кожен працюючий громадянин країни отримував не менше 3200 грн

Уряд буде боротися, щоб кожен працюючий громадянин країни отримував не менше 3200 грн. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами на Хмельницькій АЕС ДП НАЕК «Енергоатом».

"Я буду боротися за те, щоби кожен працюючий громадянин країни отримував не менше 3200 грн. Я звертаюся до усіх роботодавців: шановні дорогі друзі, будь ласка, цінуйте і поважайте своїх працівників", - наголосив він.

За його словами, чесний приватний сектор свідчить, що готовий платити підвищену мінімальну заробітну плату людям.

"Про що йде мова сьогодні: треба заплатити заробітну плату людині, з одного боку, а з іншого, заплатити за цю людину в Пенсійний фонд", - наголосив Голова Уряду.

Прем'єр-міністр зауважив, що в Україні налічується 500 тис. пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію у 949 грн, тому що раніше їм виплачували заробітну плату у конвертах.

"Замість того, щоб роботодавець заплатив за працівника в Пенсійний фонд, можливо, він купив собі трохи кращий автомобіль. Вибачте, треба, щоб був баланс в тому, що у першу чергу треба забезпечити людей нормальною зарплатою. Я за те, щоби бізнес отримував прибутки, заробляв гроші, але не за рахунок того, що роботодавці будуть тримати своїх працівників у зубожінні, - підкреслив Володимир Гройсман. - Підвищення мінімальної заробітної плати удвічі - це виправдане рішення на користь людей України".

Приховування робітників - не в інтересах працюючої людини, наголосив Голова Уряду, оскільки після виходу на пенсію, через несплату внесків до Пенсійного фонду вона буде полишена на призволяще.

Голова Уряду зауважив, що законодавство передбачає санкції за зловживання роботодавців.

"Я не хочу нікого карати за це. Аналітично ми будемо бачити, хто де повів себе неправильно. Мінфін і Мінсоцполітики це моніторять, і ми будемо боротися, щоб люди отримали свою зарплату", - зауважив Прем'єр-міністр та висловив переконання, що за декілька дні місяців ситуація стабілізується.

У бюджетному секторі кошти на виплати після підвищення мінімальної заробітної плати передбачено, і вони будуть здійснені, зазначив Прем'єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ