Коли кожна секунда важлива. Покращення екстреної допомоги

Реформа екстреної медицини України – один із пріоритетних напрямків діяльності Міністерства охорони здоров'я. Щоб обговорити зміни та розвиток системи невідкладної допомоги, МОЗ організувало нараду з керівниками обласних Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Реформу системи екстреної медицини не можливо провести за 1 день, адже необхідні якісні зміни в системі освіти, фінансуванні, у принципах роботи персоналу швидкої допомоги, протоколах надання допомоги.

Важливими елементами змін є забезпечення карет швидкої допомоги адекватним і сучасним обладнанням та медикаментами, створення відділень невідкладних станів у лікарнях, покращення роботи диспетчерської системи, яка відсіюватиме непрофільні дзвінки, забезпечуватиме миттєвий зв'язок з оператором та направлятиме на місце пригоди найближчу карету. А також створення колл-центру безкоштовного, конфіденційного сервісу, до якого можна подзвонити за порадою лікаря щодо здоров’я чи потрібною інформацією.

Під час обговорення в.о. міністра доктор Уляна Супрун наголосила, що зміни в системі екстреної медичної допомоги у жодному разі не призведуть до скорочення кількості підстанцій швидкої чи звільнення лікарів. Так, широка мережа підстанцій – це один із тих елементів, який зможе забезпечити доїзд швидкої не за 20 хв, а за 8 хв.

Значну увагу приділили питанню навчання парамедиків та екстрених медичних техніків.

Доктор Супрун зазначила, що за перехідний 5-річний період відбуватиметься перепрофілювання лікарів і фельдшерів швидкої допомоги на парамедиків, які проходитимуть 4-модульний навчальний курс.

Загалом навчання парамедиків триватиме 3 роки: два роки теоретичного навчання, один – стажування у бригадах швидкої допомоги. Екстрений медичний технік – це коротший курс, тривалістю 4-5 тижнів, по завершені якого випускник зможе надавати базову допомогу на догоспітальному етапі. Такі зміни дають змогу створити ефективну систему надання невідкладної допомоги за коротший час та з меншими фінансовими витратами.

Підсумовуючи, головне завдання реформи – забезпечити максимально скоординовані і професійні дії на всіх етапах «ланцюжка», від дзвінка у «швидку» до спеціалізованого відділу у лікарні.

Роз’яснення щодо зміни системи екстреної медичної допомоги: http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160920_a.html

Запис виступу доктора Супрун: https://goo.gl/TrxTMf

МОЗ України