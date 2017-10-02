Оперативна інформація про епідемічну ситуацію з грипу та гострої респіраторно вірусної інфекції

Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» подає аналіз захворюваності на грип та ГРВІ в Україні за період з 30 січня по 5 лютого.

У жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений. Показник захворюваності серед населення України тримається на рівні минулого тижня.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Київській, найменший – у Тернопільській областях. На звітному тижні темп приросту хворих серед дорослих зменшився на 6,2%, а серед дітей до 17 років збільшився на 5,2%.

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 183 420 осіб, з них 65,1 % – діти віком до 17 років. Госпіталізовано 5 876 осіб – 3,2 % від захворілих.

Протягом звітного тижня РНК вірусів грипу визначено в 7 областях (Житомирській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій). У цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 78,7%.

При вірусологічних дослідженнях матеріалів від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ у структурі виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії не минулому тижні домінують РС-віруси (45 %), також визначені аденовіруси (22 %), віруси парагрипу (20 %) та грипу типу А (13 %).

Починаючи з вересня 2016 року фахівцями вірусологічних лабораторій методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 2986 зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 43,2 % визначені РНК вірусів грипу типу А.

За тиждень зареєстрований летальний випадок внаслідок ускладнення грипу, визначено вірус грипу.

Активність грипу підвищена у країнах європейського регіону. Переважна більшість виявлених там вірусів грипу належить до типу А, з абсолютним переважанням серед субтипованих вірусів (97 %) підтипу A(H3N2).

Більшість лабораторно підтверджених випадків грипу серед госпіталізованих осіб зареєстровано у віковій групі старше 65 років, що притаманно для сезонів грипу з домінуванням вірусів A(H3N2).

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