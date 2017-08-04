Реформа охорони здоров'я має об'єднати Уряд і Парламент заради запровадження в країні нової якості медичних послуг, - Володимир Гройсман

Реформа охорони здоров’я в Україні, визначена серед п’яти ключових пріоритетів роботи Уряду в 2017 році, має об’єднати Кабінет Міністрів і Парламент, представників різних політичних сил заради впровадження у країні нової якості медичних послуг, забезпечення захисту здоров’я пересічного громадянина країни. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у ході спеціальної наради з питань медичної реформи за участі керівництва Міністерства охорони здоров’я, представників громадськості та депутатського корпусу.



"Маємо сформувати нову модель охорони здоров’я, аби запровадити нові якісні послуги. Те, що ми маємо сьогодні, це результат багаторічної нереформованості самої системи [охорони здоров’я]. Було б добре, якби ми об’єдналися навколо розуміння медичної реформи", - сказав Глава Уряду, відкриваючи нараду.

Володимир Гройсман нагадав, що з 1 квітня в Україні працює урядова програма доступних ліків та реімбурсації ліків, і перші результати урядових ініціатив вже забезпечили зниження цін на деякі препарати на 20-50%. "Вчора [3 квітня] Уряд презентував план дій, який враховує проведення пенсійної реформи, подолання корупції, проведення реформи охорони здоров’я, вирішення питання землі. Виконання цих завдань дасть нам пришвидшене економічне зростання", - додав Глава Уряду.



У ході наради її учасники обговорили основні положення декількох проектів законів, у тому числі про державні фінансові гарантії в сфері охорони здоров’я. Основною метою документів є зміна ситуації у системі фінансування, перш за все, первинної ланки надання медичної допомоги, зміна філософії фінансування, коли гроші виділяються на пацієнта, а не на лікарні, введення єдиних стандартів лікування з урахуванням міжнародного досвіду і системи тарифікації надання медичних послуг.

Представники МОЗ підкреслили, що за підрахунками експертів, сьогодні в Україні близько 640 тис. сімей вважають ймовірність хвороби одного з родичів "фінансовою катастрофою". Зміна саме системи фінансування охорони здоров’я дозволить суттєво знизити цей показник та запевнити громадян у тому, що в разі необхідності медична послуга їм буде надана і це не призведе до непосильних фінансових затрат.

При чому в разі ухвалення необхідних рішень на рівні Уряду та Парламенту якомога швидше дозволить вже в 2019 році забезпечити так званий базовий, гарантований державою пакет медичного забезпечення для громадян. Аби досягти цієї мети, учасники наради домовилися проводити зібрання з питань медичної реформи принаймні раз на місяць. Окрім того, обговорені проекти законів будуть представлені на засіданні Уряду, 5 квітня, та передані для подальшої дискусії у Парламенті.

"Люди очікують від нас змін, - сказав, підсумовуючи нараду, Володимир Гройсман. - Нам потрібно усвідомити те, що від нас залежить ухвалення рішення. Якщо нічого не робити, українці будуть вмирати, а українські лікарі так і будуть бідними. Давайте об’єднаємо зусилля в цей історичний момент. Я готовий брати на себе відповідальність".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ