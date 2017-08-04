Ухвалення пакету законодавства щодо охорони здоров’я зробить медичну реформу невідворотною

Кабінет міністрів України підготував пакет законопроектів у галузі охорони здоров’я, ухвалення якого зробить медичну реформу невідворотною. Про це заявив під час брифінгу з регіональними журналістами в Українському кризовому медіа-центрі заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Презентуючи ключовий законопроект «Про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг та лікарських засобів» він зазначив: «Ми хочемо перейти на таку модель фінансування медицини, де держава надає своїм громадянам чітко визначені гарантії щодо медичних послуг та лікарських засобів, і чітко і гарантовано їх виконує. Це відрізняється від тієї реальності, яка є, коли ми нібито маємо якісь гарантії, але не відчуваємо їх». Павло Ковтонюк також підкреслив, що в новій системі фінансування за кожною державною гарантією буде чітке джерело, з якого відбуватиметься покриття.

Ухвалення пакету законопроектів протягом найближчого місяця є критично важливим, вважають в Міністерстві охорони здоров’я. «Якщо ми приймемо ці законопроекти вчасно, – пояснив заступник міністра, – це дасть нам можливість внести правки до Державного бюджету, і з середини 2017 року почати працювати із первинною медичною допомогою. Нам потрібно в 2018 р. у новий бюджет закласти новий принцип для стаціонарів. І нам потрібен один рік, щоб розрахувати гарантований пакет медичних послуг, аби із середини 2018 у бюджетний 2019 рік увійти з усім гарантованим пакетом». У разі відтермінування цього процесу, реформа буде неможлива через входження країни в передвиборчі кампанії 2019-2020 рр.

Серед головних компонентів, які впроваджує закон, є:

державний гарантований пакет медичних послуг (чітко визначений перелік, що оплачує держава); персоналізовані виплати (держава оплачує за кожну конкретну людину по чітко визначеному тарифу); тарифікація медпослуги (кожна послуга матиме чітко визначену вартість); стандартизація медичних послуг (послуги надаватимуться на підставі міжнародних медичних протоколів).

Павло Ковтонюк нагадав журналістам основні тези законопроекту та поінформував, що документ пройшов обговорення із громадськістю, міжнародними експертами та погодження з міністерствами. Після затвердження на засіданні уряду пакет законопроектів щодо медичної реформи буде передано на ухвалення Верховною Радою України.

МОЗ України