Володимир Гройсман про реформу охорони здоров'я: Принципова зміна - вкладати кошти в людину, а не стіни лікарень, і за декілька років система стане абсолютно іншої якості

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу схвалив пакет проектів законів щодо реформи охорони здоров'я, що дозволить змінити систему фінансування, таким чином, щоб вона була здатна надавати якісні медичні послуги.

"Фактично, прийнявши це рішення, за декілька років система охорони здоров'я стане абсолютно іншої якості. Нам потрібно для цього 226 голосів. Насправді, потім - роки важкої роботи, але ми зможемо спільно з медичною спільнотою зробити цю роботу. Ми у собі тут впевнені, що ми зможемо це зреалізувати. Тому зараз нам потрібна тільки консолідація підтримки", - наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час розгляду цього рішення, закликаючи Парламент підтримати реформу системи охорони здоров'я.

"Цей пакет проектів законів є тим пакетом, який нам дозволить перейти у реформі охорони здоров'я з теоретичної у практичну площину, дозволить зробити певні практичні кроки вже цього року, запроваджувати поступово медичну реформу у 2018-2019 роках і за три роки отримати в Україні сучасну систему фінансування охорони здоров'я", - зазначив заступник Міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, представляючи пакет проектів законів.

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра протягом 3 днів після ухвалення пакета проектів законів під координацією Віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка та в.о. Міністра охорони здоров'я Уляни Супрун буде утворено робочу групу за участі народних депутатів для максимально якісного опрацювання законопроектів та супроводження їх прийняття у Верховній Раді.

Глава Уряду також подякував команді МОЗ за підготовку "дуже складних, але необхідних рішень" щодо реформи медицини.

"Кожен слайд, який ми сьогодні бачили, все про людину, про те, як буде звертатися людина, які буде отримувати послуги. Ми впроваджуємо нові протоколи лікування такі, як лікується увесь цивілізований світ, ми змінюємо систему фінансування, зміниться система оплати праці лікарів, ми по-іншому будемо формувати матеріально-технічну базу", - зауважив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр переконаний, що всередині системи охорони здоров'я є достатньо коштів, і при правильній зміні їх застосування та інвестиціях у модернізацію і оновлення системи буде забезпечено "колосальний результат".

"Ми зможемо змінити систему фінансування і будемо мати вже зовсім іншу якість використання коштів. Треба вкладати кошти в людину, і це є принциповою зміною цієї системи", - запевнив Глава Уряду.

Крім того, має бути змінена система оплати праці медичних працівників, зауважив Глава Уряду: "Лікар має нормально отримувати якісну заробітну плату, а не дивитися у кишеню пацієнтам".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ