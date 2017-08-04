75% людей, що страждають на глибоку депресію, не отримують адекватного лікування

Всесвітній день здоров'я 2017 присвячений проблемі депресії - другого за поширеністю фактору, що приводить до непрацездатності або втрати здоров'я, і ​​головній причині 128 000 самогубств, що стаються у Європейському регіоні ВООЗ щорічно. Число людей із депресивними розладами в Регіоні становить 40 мільйонів, при цьому, за даними нещодавно опублікованих глобальних оцінок здоров'я станом на 2015 рік, показники поширеності цих розладів на рівні країн коливаються в діапазоні від 3,8% до 6,3% від загальної чисельності населення.

Незважаючи на поширеність депресії та її здатність розвиватися у будь-якої людини на усіх етапах життя, її все ще часто не розпізнають і не лікують. "Попри те, що депресію можна лікувати, принаймні 75% людей, які страждають глибокою депресією, не отримують адекватної допомоги. Однак недостатньо просто розширити масштаби надання послуг, не менш важливо працювати над підвищенням обізнаності людей з цієї проблеми, поліпшенням її розуміння і зниженням рівня стигми, – говорить директор Європейського регіонального бюро ВООЗ д-р Zsuzsanna Jakab. – Кампанія ВООЗ "Депресія: давайте поговоримо" спрямована на інформування громадськості про наслідки депресії та способи боротьби з нею, а також про те, як підтримувати людей, які живуть з депресією. Можливо, розповівши про свою депресію, ви не зможете відразу її позбутися, але почати говорити - це перший важливий крок".

Навіть за умови доступу до послуг, багато людей, які страждають депресією, уникають лікування або відкладають його зі страху перед упередженим ставленням чи дискримінацією. Така ситуація, в поєднанні з недостатнім державним фінансуванням, стала причиною величезних прогалин в діагностуванні та лікуванні депресії і призвела до того, що тільки невелика частка людей, які страждають від цього захворювання, отримують належну допомогу.

Депресія часто супроводжується іншими станами та може призвести до суїциду

У найгіршому випадку депресія призводить до суїцидів, які є другою (після дорожньо-транспортних пригод) причиною смертності серед людей у віці 15-29 років. У країнах з низьким та середнім рівнем доходу в Регіоні показники самогубств є найвищими. Незважаючи на те, що депресія вдвічі більше розповсюджена серед жінок, ніж серед чоловіків, останні є більш схильними до суїцидів: у 2015 році чоловіків серед самогубць у Регіоні виявилося вчетверо більше в країнах з середнім та низьким рівнем доходів.

Депресія підвищує ризик розвитку тривожних розладів та інших неінфекційних захворювань, таких як діабет та хвороби серця. При цьому не слід забувати і про зворотній ефект: люди з цими захворюваннями мають підвищений ризик розвитку депресії. Частково саме тому лікувати депресію слід у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також інтегрувати її ведення у програми, пов’язані з неінфекційними захворюваннями, материнським здоров’ям та здоров’ям дітей та підлітків.

Економічно ефективне лікування

За даними, отриманими в рамках нещодавнього дослідження під керівництвом ВООЗ, об’єм глобальних витрат, пов’язаних з депресивними та тривожними розладами, перевищує один трильйон доларів США на рік. «Ціна бездіяльності є зависокою, зважаючи на значні економічні втрати, спричинені депресією та іншими ментальними розладами, які в основному пов’язані зі зниженням продуктивності праці. Крім того, велика кількість людей отримує соціальні виплати у зв’язку з втратою працездатності через психічні розлади, а саме – депресію», – говорить д-р Dan Chisholm, керівник програми з охорони психічного здоров’я Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Лікування депресії за допомогою психотерапії або антидепресантів є економічно ефективним і навіть вигідним: так, у США кожен вкладений у лікування долар повертається у вигляді чотирьох доларів за рахунок поліпшення здоров'я і працездатності. Незважаючи на економічну ефективність, державні витрати на послуги з охорони психічного здоров'я є вкрай низьким; згідно з даними опитування ВООЗ «Атлас психічного здоров'я а 2011», в середньому тільки 3% бюджетів охорони здоров'я витрачається на психічне здоров'я – від менш, ніж 1% в країнах з низьким рівнем доходу до 5% в країнах з високим рівнем доходу.

Протягом останніх 15 років обсяг доступних нам знань істотно збільшився і тепер нам відомі цільові групи, основні фактори ризику, а також ступінь ефективності профілактичних і лікувальних заходів у боротьбі з депресією. Доведено, що такі заходи можуть не тільки знижувати поширеність депресії, а також запобігати виникненню нових або повторних випадків. Оскільки у більшості людей з депресією раніше хоча б один раз вже виникали депресивні епізоди, зниження частоти рецидивів цього стану може забезпечити значні переваги.

Більш ефективна профілактика і лікування депресії в поєднанні з підвищенням обізнаності про це захворювання стане невід'ємною частиною роботи країн заради покращення загального доступу до послуг охорони здоров'я та соціальної інтеграції. Однією з Цілей сталого розвитку – 2030 року є скорочення на 30% передчасної смертності від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики і лікування, а також зміцнення психічного здоров'я і благополуччя.

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МОЗ України