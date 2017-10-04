Посли G7 підтримують нинішній план МОЗ щодо реформування системи охорони здоров’я

Посли Великої Сімки опублікували заяву на підтримку реформ у системі охорони здоров’я, які впроваджує Міністерство охорони здоров'я разом із Урядом України. Вони наголошують на важливості ухвалення закону "Про Державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг та лікарських засобів", як важливого кроку до зміни відносин українських громадян та медичної системи в кращу сторону.

Публікуємо переклад заяви послів Великої Сімки українською мовою:

"Ми, Посли G7, нещодавно зустрічалися з в.о. Міністра охорони здоров’я України та хотіли б висловити підтримку нинішньому плану реформ.

Ми віримо, що втілення плану державних гарантій щодо фінансування медичних послуг і лікарських засобів в рамках Національної служби охорони здоров'я України означає, що держава готова і прагне рухатися вперед та втілювати важливі реформи в інтересах своїх громадян: в галузі охорони здоров'я та боротьби з корупцією.

Законодавство, що передбачає реформування системи охорони здоров'я - важливий крок до зміни відносин українських громадян та медичної системи в кращу сторону. Це дозволить на законодавчому рівні забезпечити громадянам доступ до всіх послуг, які їм необхідні та на які вони заслуговують.

Завдяки ефективному управлінню нинішньої команди досягнуто вже багато. Підзвітність з боку Міністерства та громадський контроль підвищили прозорість. Втім багато роботи ще попереду.

Тому ми з великою повагою висловлюємо надію, що д-р Супрун і її команда в Міністерстві охорони здоров'я матиме можливість продовжувати свою роботу в галузі реформування охорони здоров'я України, зокрема ухваливши такий закон. Ми підтримуємо Міністерство і всі українські структури, які залучені до цього процесу."

http://www.ambkiev.esteri.it/ambasciata_kiev/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/04/statement-of-the-g7-ambassadors.html

МОЗ України