Скільки коштів потрібно на медичну реформу?

У разі ухвалення законодавства щодо реформи охорони здоров’я та переходу на нові стандарти фінансування галузі страховий внесок на родину за 4 роки зросте майже втричі – з 4583 грн у 2017 р. до 13948 грн у 2021 р. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк за підсумками подання до Верховної Ради пакету законопроектів, розроблених Урядом. Він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я України підготувало фінансово-економічне обґрунтування законопроекту «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

В основу розрахунків покладено прогнозний обсяг витрат на охорону здоров’я за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також приватних платежів населення (неформальних платежів та офіційної співоплати) на період запровадження реформи фінансування галузі (2017-2021 рр).

Павло Ковтонюк наголосив: «Ми реалістично дивимось на стан економіки країни і зробили розрахунки для аналізу низки нових механізмів фінансування охорони здоров’я, що пропонуються законопроектом. Нагадаю, в планах реформи:

- перехід на закупівлю медичних послуг через єдиного національного замовника;

- введення можливості офіційної співоплати за послуги вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, починаючи з 2019 р.;

- запровадження державного гарантованого пакету медичних послуг та лікарських засобів на рівні первинної медичної допомоги – з липня 2017 р.,;

- на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги - починаючи з 2019 р».

Запровадження офіційної співоплати за медичні послуги міністерством пропонується розпочати поступово, з поетапним збільшенням частки відповідних надходжень по мірі розширення послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, що надаватимуться за новим принципом. Згідно з проведеними розрахунками, частка витрат за рахунок офіційної співоплати досягне 14,3% від загального обсягу витрат галузі у 2021 році.

Завдяки новій моделі фінансування за медичні послуги неформальні платежі суттєво знизяться. Наразі такі платежі становлять близько 51,5% всіх витрат галузі. Згідно з проведеними розрахунками, після завершення періоду запровадження реформи (до 2021 р.) рівень приватних витрат громадян на охорону здоров’я (неформальних та офіційних) становитиме 24,2% від загальних витрат на охорону здоров’я в країні, що відповідає аналогічному показнику у Республіці Польща.

Розрахунки МОЗ України грунтувалися на умові, що фінансування охорони здоров’я з Державного бюджету шляхом закупівлі послуг через єдиного національного замовника буде збільшено протягом 2017-2020 рр. з 2,1% ВВП до 3,8% ВВП. Це дозволить підвищити якість послуг, забезпечити підтримку закладів охорони здоров’я в перехідний період, а також розпочати заміщення неформальних платежів бюджетним фінансуванням.

МОЗ України